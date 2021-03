El legendario John Waters se une a la cuarta temporada de The Marvelous Mrs Maisel El aclamado guionista y director de obras maestras como Pink Flamingos (1972) y Hairspray (1988) se suma a la popular serie The Marvelous Mrs Maisel en un rol que aún no ha sido develado.

26 de marzo, 2021 | 18.34 El legendario director de cine John Waters se une a la cuarta temporada de The Marvelous Mrs Maisel. John Waters, aclamado guionista y director de éxitos como Pink Flamingos (1972) y Hairspray (1988) -que lo volvieron un referente de culto para millones de estudiantes de cine- participará como estrella invitada en la esperada cuarta temporada de la comedia The Marvelous Mrs Maisel, que ya se encuentra en producción. El dólar blue cae: ¿Por qué no bajan los precios? El medio especializado Variety dio la primicia de la incorporación de Waters al elenco de la galardonada serie creada por Amy Sherman-Palladino, que ya está produciéndose en Nueva York. Aunque se desconoce qué papel tendrá el cineasta, la noticia entusiasmó a los usuarios de Twitter quienes reaccionaron con euforia ante el nuevo proyecto del hombre que popularizó la cultura "trash" en el cine. Aunque John Waters es conocido principalmente por sus películas de culto como Los asesinatos de mamá o Cry Baby, no ha dirigido una película desde Los sexoadictos, de 2004. Su último trabajo como coproductor y consultor fue en la remake de Hairspray, con John Travolta en el protagónico. En los últimos años, cambió de rumbo y escribió dos libros: Carsick (2015), sobre sus aventuras haciendo autostop, y Mr Know-It.All (2019). Pese a este apagón en el cine, Waters sí ha trabajado de forma esporádica en televisión durante los años más recientes. The Balcklist y Feud: Bette and Joan fueron dos de las series más populares en las que tuvo notables apariciones, y también realizó el doblaje de voces para contenidos animadas varios como Las aventuras de Mickey Mouse y el show para adultos Superjail. MÁS INFO Música Felicidad: Mick Jagger presentó al nuevo integrante de su familia Si bien Amazon ha estrenado la segunda y tercera temporada de The Marvelous Mrs Maisel en diciembre, por el momento no hay una confirmación oficial de la fecha en que podrá verse la nueva tanda de episodios. ¿De qué trata The Marvelous Mrs Maisel? Situada en la década de 1950, la trama gira en torno a en Miriam 'Midge' Maisel, una joven de 25 años de edad que vive con su marido y sus dos hijos en Nueva York. Midge es el ejemplo perfecto de mujer de la década de los 50: hija obediente y esposa que cuida de su marido, un hombre que tiene un gran trabajo en la empresa de su padre. Un día, la vida perfecta de Midge cambia radicalmente cuando su marido la deja por otra mujer. De repente, Midge se encuentra completamente sola y perdida, y únicamente su propio ingenio será lo que la ayude a empezar de cero. Así, sin saber muy bien cómo, Midge se convierte en una de las primeras mujeres en el mundo de la comedia. Rachel Brosnahan (Hermosas criaturas, La semilla del mal) es la protagonista de la historia, la encargada de dar vida a Midge. Entre el resto del reparto encontramos a Tony Shalhoub (Monk), Mike Massimino (Boardwalk Empire) y Matilda Szydagis (Diario de una niñera). TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN LA FERIA DE EL DESTAPE ►