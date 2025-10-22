De qué murió Matthew Perry: los últimos días del famoso actor de "Friends"

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023.

El actor canadiense-estadounidense Matthew Perry, famoso por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie Friends (1994-2004), falleció el 28 de octubre de 2023 en su hogar de Pacific Palisades, Los Ángeles, a los 54 años. La autopsia reveló que la causa principal de su muerte fue los efectos “agudos” de la ketamina.

El informe del forense del condado de Los Ángeles señala que el actor fue hallado “flotando boca abajo” en la parte caliente de su piscina o jacuzzi, aunque se determinó que el ahogamiento fue un factor contributivo y no la causa principal. Otros elementos que complicaron el cuadro es que Perry tenía enfermedad coronaria y había buprenorfina (medicación para tratar la adicción a opioides) en niveles terapéuticos, lo que incrementó la vulnerabilidad frente a los efectos de la ketamina.

Chandler Bing, el famoso personaje de Matthew Perry.

Los últimos días de Matthew Perry

Según la autopsia, la mañana de su muerte jugó al pickleball durante dos horas, regresó a su casa, su asistente salió a hacer unas compras y, al volver, lo encontró sin vida en la piscina. En cuanto a proyectos, Perry tenía en mente una nueva serie o película titulada Mattman: un concepto semi-autobiográfico de “superhéroe” que él imaginaba y sobre el que incluso habló con el director Adam McKay.

Además, se anunció un documental sobre su vida y muerte, Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, que se estrenó en 2025 y revisa sus últimos días y la investigación en curso.

La trayectoria de Matthew Perry

Perry alcanzó la fama mundial al interpretar a Chandler Bing durante las diez temporadas de Friends, una de las sitcoms más exitosos de todos los tiempos. En ese rol, su humor sarcástico, su ritmo cómico y su química con el resto del elenco lo convirtieron en un personaje icónico. Después intentó diversificar su carrera: protagonizó la serie Studio 60 on the Sunset Strip (2006-07) creada por Aaron Sorkin, la comedia Mr. Sunshine (2011) y la sitcom Go On (2012-13). En el cine, participó en títulos como Fools Rush In (1997), The Whole Nine Yards (2000) y 17 Again (2009). Aunque nunca volvió al pico de popularidad de Friends, su presencia continuó siendo valorada y su talento reconocido.

Perry deja un legado complejo: fue un comediante brillante, un actor que marcó a toda una generación, pero también alguien que luchó abiertamente durante años contra la adicción y la depresión. Su muerte pone sobre la mesa los peligros reales del abuso de sustancias, el tratamiento experimental con ketamina y los entornos que rodean a las estrellas de Hollywood.

En definitiva, su partida fue una mezcla de éxito, talento, dolor y advertencia. Perry será recordado tanto por las risas que nos dio como por la historia de su vida, auténtica y compleja.