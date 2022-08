De Playstation a HBO: así será la esperada serie de The Last of Us

El aclamado juego acción post apocalíptico de Playstation, The Last of Us, tendrá una increíble adaptación televisiva a cargo de HBO Max.

Salió a la luz el primer teaser de la esperada adaptación televisiva del videojuego The Last of Us.

HBO Max lanzó las primeras imágenes de The Last Of Us, serie basada en la popular saga de videojuegos del mismo título. En ellas aparecen sus dos personajes protagonistas, los dos supervivientes a una pandemia mundial: Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams (Bella Ramsey).

La plataforma de streaming ha publicado un vídeo promocional compuesto por diversas escenas de sus próximos estrenos más destacados. En el mismo hay fragmentos de títulos como The Idol, Love and Death, Succession, The White Lotus, And Just Like That... y, por su puesto, The Last Of Us, a la cual dedican un espacio más largo al final del vídeo con las primeras imágenes de Joel y Ellie en un pandémico y distópico Estados Unidos.

"Toda la gente por la que me he preocupado en algún momento ha muerto o me ha dejado sola", dice Ellie. "No tienes ni idea de lo que es perder algo", le responde firme Joel, que está enseñándole a empuñar un arma. El personaje de Pedro Pascal es en The Last of Us un contrabandista descontento y misántropo al que se le encomienda la tarea de escoltar a la Ellie de Bella Ramsey, una joven que podría tener la clave para combatir una plaga mortal de hongos que convirtió a la población mundial en zombis.

Otro personaje importante que aparece en el vídeo es el de Bill (Nick Offerman), un solitario superviviente que en el videojuego mantiene una alianza con Joel y Ellie. Aunque no figuran en los clips de HBO Max, la primera temporada de The Last Of Us también cuenta en su elenco con Anna Torv como Tess, Storm Reid como Riley o Merle Dandridge como Marlene, líder de Firefly.

No se dan más detalles en el vídeo promocional sobre la serie, de la que se conoce que verá la luz a principios de 2023, que constará de diez episodios y que retomará la historia de la primera entrega del videojuego. A The Last of Us, publicado en 2013 para Play Station 3, le siguió en 2020 su secuela, The Last of Us II. La primera temporada de The Last of Us ha sido rodada en Alberta, Canadá, está basada en un guión escrito por el cocreador del juego original, Neil Druckmann, y tiene a Craig Mazin (conocido por su trabajo en la aclamada serie de HBO Chernobyl) como productor ejecutivo.