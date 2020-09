"Historias virales" es la primera webserie que cuenta historias de la cuarentena.

Narrada con videollamadas y utilizando celulares, notebooks y otros tipos de dispositivos móviles, iremos descubriendo a través de diálogos, acción y contexto los obstáculos externos e internos a los que se enfrentan los personajes de "Historias virales", la ficción argentina hecha en cuarentena y que refleja la vida en medio de la pandemia de COVID-19. Tras dos capítulos exitosos, los creadores lanzaron "Un respiro", el tercer episodio que narra la vida de una terapista en primera línea de lucha contra la enfermedad.

"Queremos brindar entretenimiento al espectador pero al mismo tiempo generar una toma de conciencia, que a través de la redes, la serie propague un mensaje esperanzador, de ayudarnos los unos a los otros", explicaron sus creadores, Federico Fragola y Juan Baranchuk en declaraciones a la prensa, meses atrás. El tercer capítulo será lanzado mañana, jueves 24 de septiembre, a las 20 horas y en todas las redes sociales de la serie.

“Un respiro”, protagonizado por Valeria Lois y Gerardo Chendo, gira en torno a una médica terapista, que mientras lidia con el colapso sanitario, entra en conflicto con su marido por la descuidada forma de encarar la prevención del contagio del COVID-19. En medio de la hecatombe pandpemica, intentan resolver la crianza de su hija adolescente. La dirección está a cargo de Federico Frágola y Juan Baranchuk.

Las primeras dos "Historias Virales": ¿De qué tratan?

El primer capítulo es “No te olvides de mi” y cuenta con la actuación de Hugo Arana y Moro Anghileri. Aquí se muestra como una mujer habla con su padre que está en un geriátrico. Ella no puede ir a visitarlo, entonces se comunica a través de video llamada al celular de una enfermera, para poder hablar con él. Él no la reconoce, ella le dice que no puede ir a visitarlo por el virus.

El segundo episodio ya subido es "Arriba esa cuarentena” con las actuaciones de Julieta Zylberberg y Lu Lifschitz. Lula, en plan super productiva en la cuarentena, está animando a su amiga por videollamada para enseñarle unos pasos de baile en medio de la pandemia. Sonia, su amiga, más pasiva, no está haciendo mucho: está desganada y prefiere estar recostada tomando vino.