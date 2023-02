Bomba: Bryan Cranston y Aaron Paul resucitaron a sus personajes de Breaking Bad

Los protagonistas de la serie Breaking Bad encarnaron una vez más a sus personajes en la mítica ficción por una curiosa razón.

Walter White y Jesse Pinkman, los protagonistas de la aclamada serie Breaking Bad, volvieron una vez más a la pantalla en un adelanto que llamó la atención de los fanáticos del show. Sin embargo, en esta ocasión su objetivo no es el de cocinar la metanfetamina más pura y exclusiva del mercado, sino unos deliciosos snacks.

Tanto Bryan Cranston como Aaron Paul volvieron a encarnar sus personajes con motivo de un anuncio de la marca PopCorners que se emitirá durante la Superbowl, cuya celebración tendrá lugar el domingo 12 de febrero. Hay que destacar que los intérpretes ya habían retornado para el spin-off Better Call Saul, centrado en el abogado Saul Goodman, y en la película El Camino.

La propia marca ya colgó el anuncio en su canal de YouTube: en él, Walter White y Jesse están dentro de su legendaria caravana. "Esto es la bomba", le dice Jesse a Walter después de probar uno de los nachos. "Y están hechos con aire caliente, no fritos", le responde el científico. "Eres un artista", contesta emocionado el joven Pinkman. "En realidad, Jesse, son ingredientes básicos", replica Walter. Tras este breve diálogo, Jesse contacta con un viejo conocido, Tuco Salamanca (Raymond Cruz). "Di su nombre", le demanda Heisenberg al traficante en una reinvención de su mítica frase. Tras probarlos, un alterado Tuco les compra todos sus suministros y les exige que cocinen más.

La emoción de Bryan Cranston por volver a encarnar a Walter White

"Es posible que la gente de PopCorners haya escuchado en entrevistas lo mucho que disfrutamos trabajando juntos, y no estoy seguro de cómo concibieron la idea. Pero una vez que escuchamos la creatividad detrás de esto y lo que querían hacer, para restablecer la autenticidad de los personajes, el vestuario, la caravana y todo eso, estábamos intrigados", dijo Cranston en una entrevista para Entertainment Weekly. "Es divertido, después de casi siete años no hemos tenido muchas oportunidades de divertirnos, debido a la intensidad de la serie. Esto fue diferente porque tuvimos tres días de solo reír, sonreír y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Ponernos estos trajes que significaron mucho para nosotros, al igual que la serie en sí", añadió.

"No nos estábamos burlando de los personajes, y eso era importante para nosotros, poder quedarnos en el personaje. Los personajes no se rompen ni hacen el tonto. Son quienes son", cerró el actor que está involucrado en una posible vuelta de la serie Malcolm in the Middle.