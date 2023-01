Bryan Cranston habló sobre la posibilidad de rodar una película de la serie Malcolm in the Middle

El actor que obtuvo reconocimiento absoluto tras haber encarnado a Walter White en la serie Breaking Bad reveló que existen conversaciones para llevar al cine la primera serie que lo elevó a la fama.

El actor estadounidense Bryan Cranston sostuvo que está listo para volver a interpretar a Hal, su personaje en la serie Malcom in the Middle y reconoció que hubo conversaciones para su regreso en una película. "Sería fantástico", afirmó el intérprete que obtuvo reconocimiento absoluto tras encarnar a Walter White en Breaking Bad.

El actor ganador de un Emmy, quien interpretó a un padre de familia en la comedia familiar de Fox , dejó en claro en una entrevista con E! News que regresaría a la serie el momento adecuado. Cranston, quien está promocionando la segunda temporada Your Honor de Showtime, reconoció que “se habló un poco sobre la posibilidad de hacer una película de reunión de ‘Malcom in the Middle’ y destacó sobre sus excompañeros: “Teníamos una gran familia en eso, y ciertamente estaría abierto si surgiera una buena idea”.

“Sería fantástico explorar lo que le sucedió a esta familia 20 años después. No puedo creer que ya sea eso, pero sería divertido hacerlo”, declaró la estrella de Breaking Bad, según consignó el portal especializado The Hollywood Reporter. Malcom, que debutó en enero de 2000 y duró siete temporadas, también fue protagonizada por Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Erik Per Sullivan (Dewey).

Durante una entrevista con Fox News, Muniz. quien hoy buena parte de su tiempo como piloto de carreras, dijo tiempo atrás que estará encantado con el regreso de la serie y reveló: “Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea, y está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione”.

Breaking Bad: el actor Matthew Broderick fue la primera opción para interpretar a Walter White

Breaking Bad es considerada una de las mejores series de la historia. El drama creado por Vince Gilligan fue transmitido por la cadena AMC entre 2008 y 2013, captando la atención de millones de personas en todo el mundo. La trágica historia de Walter White no fue pensada para Bryan Cranston, quien compuso el mejor rol de su carrera, en el inicio, sino para el actor Matthew Broderick.

Cranston no estuvo en la primera, segunda o tercera opción de los showrunners de Breaking Bad, a pesar de que hoy nos costaría imaginar a otro intérprete siendo un profesor de química devenido en el narcotraficante más peligroso de los Estados Unidos. Heisenberg estaba escrito para el actor Matthew Broderick, que venía de triunfar en varios largometrajes para toda la familia. Los productores le ofrecieron el papel junto con una copia del guión, pero fue Broderick quien rechazó el trabajo. Años después, el actor reveló que no quiso hacer el papel porque "no tenía intenciones de aparecer en un show televisivo en donde su personaje tenga el nivel de maldad y cinismo que tenía Heisenberg".