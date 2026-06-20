La serie de Netflix que aborda la violencia, el bullying escolar y arrasa a nivel global

Netflix sumó a su catálogo Así aprenderás, la serie surcoreana que rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma. La producción combina drama, acción y suspenso para abordar una problemática cada vez más presente en las aulas: la violencia y el acoso escolar.

Basada en el popular webtoon Get Schooled, la ficción está ambientada en un sistema educativo al borde del colapso, donde las autoridades tradicionales ya no logran controlar la indisciplina y los casos de abuso entre estudiantes.

¿De qué trata "Así aprenderás", la serie coreana que arrasa en Netflix?

La historia sigue a un grupo de inspectores de la denominada Oficina de Protección de Derechos Educativos, una unidad especial que interviene en escuelas con graves problemas de convivencia. Liderados por Na Hwa-jin, los agentes aplican métodos poco convencionales e incluso controvertidos para restablecer el orden y enfrentar a alumnos violentos, padres conflictivos y situaciones de abuso de poder.

A lo largo de sus 10 episodios, Así aprenderás explora temas como el bullying, las agresiones contra docentes, la corrupción y la crisis de autoridad en las instituciones educativas. La producción se destaca por su tono oscuro y por plantear dilemas morales sobre los límites de la disciplina y la justicia.

La historia real que inspiró uno de los episodios de "Así aprenderás"

Uno de los capítulos más comentados está inspirado en un caso real que conmocionó a Corea del Sur. En el quinto episodio, una maestra de primaria atraviesa una situación límite después de sufrir acusaciones y hostigamiento por parte de algunos padres de alumnos, una trama basada en hechos que generaron un profundo debate sobre las condiciones laborales de los docentes en el país asiático.

Desde su estreno, Así aprenderás se ubicó entre las series de habla no inglesa más vistas de Netflix y llegó a liderar el ranking en decenas de países. Además, su éxito volvió a poner en evidencia el alcance global de las producciones surcoreanas y el interés del público por historias que combinan entretenimiento y crítica social.

Ficha técnica de "Así aprenderás"