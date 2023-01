El 9 de febrero llega el nuevo libro de Salman Rushdie tras el atentado que sufrió hace 5 meses

Tras el atentado que sufrió el pasado 12 de agosto en Nueva York y que casi le cuesta la vida, la editorial Penguin Rndom House finalmente confirmó que el 9 de febrero llegará a las librerías de todo el mundo -incluida la Argentina- el nuevo libro del escritor británico de origen indio Salman Rushdie: "Ciudad Victoria", una novela realista que sella su renacimiento vital y literario con una historia en la que viaja hasta la India del siglo XIV para seguir a una niña de nueve años llamada Pampa Kampana.

Hace un mes, la revista The New Yorker había dado a conocer un extracto del libro, "A Sackful of Seeds" (Un saco de semillas), centrado en la historia épica de una mujer en el siglo XIV que vivirá 247 años y contará en paralelo el devenir del imperio nacido de una quema de mujeres, las viudas de una batalla perdida por sus hombres, nacidas con dolor para dar dignidad, derechos y poder a hombres y mujeres.

"La voz antigua de la diosa Pampa sale por su boca infantil y le otorga poderes extraordinarios para crear una gran ciudad: Bisnaga, la 'ciudad de la victoria'. Durante los siguientes doscientos cincuenta años, la vida de Bisagna estará ligada a la de su creadora, que desde su centro velará por el bienestar de sus ciudadanos con un objetivo claro: dar la misma representación a las mujeres que a los hombres", explican desde la editorial.

El autor, quien ya escribió sobre la India en "Hijos de la medianoche" explicó que el manuscrito de Pampa, escondido en un frasco en el momento de su muerte, es encontrado y traducido del sánscrito al inglés por el "anónimo autor" de Ciudad Victoria: Rushdie disfruta desapareciendo, como lo hizo en su autobiografía, que toma el título del nombre de su álter ego, Joseph Anton, como Conrad y Chéjov, seudónimo utilizado por razones de seguridad durante los años de su huida tras la "fatwa" que pesa sobre él desde la publicación de los "Versos satánicos" en 1988.

"Ciudad Victoria" presenta la traducción de Victoria y derrota, 24.000 versos encontrados en el interior de una urna, en los que -desde las primeras páginas- el lector queda hipnotizado por aquel reino desaparecido que un día ocupó todo el sur de la India, "las mujeres guerreras, las montañas de oro, la generosidad de su espíritu y sus momentos de maldad, sus debilidades y sus fortalezas".

Al igual que el protagonista de "Hijos de la medianoche", Saleem Sinai, nacido en Bombay el 15 de agosto de 1947 al filo de la medianoche, en el momento en que la India proclamaba su independencia, Rushdie, nacido el 19 de junio de 1947, aseguró sentirse "misteriosamente esposado a la historia".

En aquella novela -la segunda de Rushdie- se percibía en la ambición del joven escritor de relatar cronológicamente los principales acontecimientos ocurridos en la India desde la masacre de Amritsar de 1919 hasta el final del estado de emergencia en 1977. En Ciudad Victoria, el narrador repite la operación, recuperando hechos centrales de la historia india.

Rushdie continúa su recuperación tras el atentado que sufrió el pasado 12 de agosto cuando estaba sobre el escenario preparándose para dar una conferencia en Chautauqua, Nueva York y un joven se acercó corriendo y lo hirió con un cuchillo.

El escritor, de 75 años, que había recibido amenazas de muerte tras la publicación de sus "Versos satánicos", recibió varias puñaladas en el cuello y el abdomen y tuvo que ser operado de urgencia, perdiendo la visión de un ojo.

