Un himno de amor en Palermo: Sixpence None The Richer llega por primera vez a Argentina

Sixpence None The Richer llega por primera vez a la Argentina (PH: Ben Pearson).

La espera ha terminado para los fanáticos del rock alternativo y el pop con toques de folk en Argentina. La aclamada banda estadounidense Sixpence None The Richer desembarcará por primera vez en nuestro país para un show que promete ser inolvidable. La cita es el sábado 7 de junio en Palermo Groove, un evento que forma parte de su gira latinoamericana y que ofrecerá a los asistentes la oportunidad de disfrutar de material nuevo y, por supuesto, de sus grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

La banda, reconocida a nivel mundial por su capacidad de crear melodías pegadizas y letras emotivas, traerá consigo un repertorio que incluirá la icónica Kiss Me, un verdadero himno romántico que trascendió fronteras y formó parte de la banda sonora de innumerables películas y series de televisión. Pero la noche no se quedará solo en ese éxito; los asistentes también podrán corear temas como Breathe Your Name, la conmovedora versión de Don't Dream It's Over y la melancólica There She Goes, entre muchos otros clásicos que definieron su sonido único.

Sixpence None The Richer llega por primera vez a la Argentina.

Una historia de éxitos y un celebrado resurgir

Sixpence None The Richer nació en 1992 en Texas, de la mano de la cautivadora vocalista Leigh Nash y el talentoso guitarrista Matt Slocum. Desde sus inicios, la banda se destacó por su particular fusión de estilos, que les permitió construir una identidad sonora inconfundible. Su ascenso a la fama global se consolidó a finales de los años 90, cuando Kiss Me explotó en las radios de todo el mundo, catapultándolos a la escena internacional y consolidando su lugar en la historia de la música popular.

El año 2024 marcó un hito significativo en la trayectoria de la banda. Celebrando su 25º aniversario, Sixpence None The Richer decidió reunir a su formación original, con el regreso de Leigh Nash, Matt Slocum y Justin Cary, para deleite de sus seguidores. Esta reunión no solo significó el reencuentro de sus integrantes clave, sino también el lanzamiento de nueva música, demostrando que su creatividad sigue intacta.

El 4 de octubre de 2024, la banda presentó el EP Rosemary Hill, una producción que incluye seis temas inéditos como las esperanzadoras We Are Love y Julia. Este material fresco y renovado ha sido el motor de la gira internacional We Are Love, que los llevó por diversas ciudades de Estados Unidos como Memphis, Houston, Nueva Orleans, Chicago, Nashville, Filadelfia, Boston y Nueva York, y que ahora los trae por primera vez a Sudamérica. Los conciertos de esta gira han sido una oportunidad única para que los fans disfruten tanto de las nuevas composiciones como de los clásicos que los hicieron famosos, creando una atmósfera de nostalgia y celebración.

Cómo y donde conseguir las entradas para Sixpence None The Richer en Argentina

La llegada de Sixpence None The Richer a la Argentina es un evento largamente esperado por sus seguidores locales, que conseguirán lo que tanto aguardaron el próximo sábado 7 de junio en Palermo Groove (Av. Santa Fe 4389, CABA) desde las 19. Las entradas ya están disponibles a través del portal de tuentrada.com.