Rise of the Northstar: el huracán franco-japonés del metal debuta en Argentina

Rise of the Northstar se presentará en El Teatrito.

Buenos Aires se prepara para una explosión sonora sin precedentes. Rise of the Northstar, la banda francesa que redefinió la escena internacional con una fusión brutal de metal, hip hop y hardcore, junto a una estética marcada por el manga y el anime clásico, llega por primera vez al país con un show imperdible.

La esperada cita tendrá lugar el 16 de octubre en El Teatrito. El quinteto europeo desembarcará para presentar lo más destacado de su intensa discografía, poniendo especial foco en Showdown, su más reciente y aclamado álbum de estudio.

Surgidos en París en 2008, Rise of the Northstar, liderada por el vocalista Victor "Vithia" Leroy, captó rápidamente la atención por su original estilo musical. Su propuesta recoge elementos del hardcore neoyorquino de los años 90, hip-hop, thrash, metalcore y groove metal, todo envuelto en guiños constantes a la cultura nipona que incluso permean sus letras. Actualmente la formación se completa con Brice "Eva-B" Gauthier (guitarra líder), Erwan "Air One" Menez (guitarra rítmica), Yoru (bajo) y Phantom (batería).

En Showdown, su tercer trabajo de estudio, la banda consolida su relación única entre la música de fusión de géneros y una estética tomada directamente del manga y el anime clásico. El álbum presenta canciones concebidas como verdaderas escenas de animación japonesa, con la épica y la intensidad de batallas vistas en series como Dragon Ball Z o películas icónicas como Akira. Además, la banda incorpora otros elementos de la cultura japonesa como los samurái, el bushido y los yakuza. Esto se evidencia en One Love, cuyo video musical acompañó el lanzamiento.

El impacto de Rise of the Northstar trascendió fronteras, llegando incluso a captar la atención del sello Nuclear Blast, uno de los más importantes en el desarrollo del metal de las últimas décadas.

Dónde conseguir las entradas para Rise of the Northstar

Las entradas para el imperdible show que Rise of the Northstar dará este jueves 16 de octubre en El Teatrito (Sarmiento 1752, CABA) pueden conseguirse a través del sistema Passline, en el siguiente link.