Nuevas entradas para Shakira en Vélez 2025: precios y fecha de cuándo toca en Argentina

Tras agotar las entradas para los conciertos del 8 y 9 de diciembre en Estadio Vélez Sársfield, Shakira anunció una nueva fecha para el jueves 11 de diciembre en Buenos Aires. ¿Cómo sacar las entradas y cuánto valen?

La cantante colombiana regresa a la Argentina en diciembre de este año para cerrar la etapa Latinoamericana de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour, estoy Aquí”, en honor además a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional. Luego de su paso por América Latina, en el que logró un récord de estadios sold out convocando a más de un millón de personas, la artista desembarca con tres shows imperdibles en Buenos Aires.

Con este tour Shakira se ubica en el puesto 2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, superando a Paul McCartney y a Bruno Mars, de acuerdo al informe de Billboard Boxscore, posicionándose además como la única latina incluida en el chart. Incluso, en algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados como Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna. Estos últimos tres estuvieron presentes en sus recientes shows en Miami.

Las tres fechas prometen shows de alto calibre, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores temas de la trayectoria. Desde La Tortura, Ojos Así, Monotonía y hasta algunas canciones un poco más recientes como La Bicicleta, Te Felicito, Shakira-BZRP Music Session #53. Los fanáticos tendrán la posibilidad de vivir en vivo algunos de los mejores canciones de la artista.

La colombiana ya pisó el escenario del estadio de Vélez en 2018 con “El Dorado World Tour”, al igual que en 2006 con el “Tour Fijación Oral”. Antes, en 2003, la Loba agotó entradas en el estadio de River Plate.

Shakira suma un show en Vélez: cómo comprar las entradas y cuánto salen

Las entradas para el concierto de Shakira del jueves 11 de diciembre tendrán su preventa este jueves 18 de septiembre para clientes de Santander Visa, que además podrán financiarlas con 6 cuotas sin interés. La preventa estará disponible en el sitio oficial de Entra Uno por 48 horas o hasta agotar stock (lo que ocurra primero). Una vez finalizada la preventa, el 20 de septiembre comenzará la venta general.

Los precios de entradas para el show de Shakira en Vélez varían según la ubicación. Los valores van desde los $125.000 + cargo por servicio, en sector platea alta y hasta $750.000 + cargo por servicio del acceso VIP.