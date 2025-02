El imprevisto que expuso a Shakira en pleno vivo: así comenzó su nuevo tour en Río de Janeiro

Shakira vivió un mal momento en el comienzo de su gira en Río de Janeiro.

Shakira dio comienzo a su nueva gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la ciudad de Río de Janeiro y, a pesar de haber cautivado con su canto y sus movimientos a las miles de personas, vivió un incómodo momento por lo que le pasó arriba del escenario. En las redes sociales hay varios videos viralizados de lo que le pasó a la colombiana cuando danzaba al ritmo de uno de sus clásicos.

La compositora de hits como Si Te Vas y Ciega Sordomuda incluyó gran parte de las canciones de su último lanzamiento discográfico, que le da nombre al tour, en su lista de canciones, pero también incluyó muchos temas viejos que interpelaron a miles de sus fans en los 90 y los 2000. Fue en la interpretación de Ojos Así, hit perteneciente a su segundo disco de estudio Dónde Están los Ladrones, lanzado en 1998, que Shakira sufrió un desperfecto técnico que la dejó expuesta ante los espectadores.

En el video viralizado se puede ver a la artista interpretar su mega exitosa canción que fusiona el pop con sonidos de la música árabe, que no deja de danzar aunque por momentos la música se corta por completo, así como el sonido de su voz y las de los coristas. Si bien en el momento Shakira se mostró tranquila y continuó con su performance, muchos en las redes especularon sobre el enojo que este error habría provocado en la cantante, quien volvió a los escenarios con una gira después de siete años.

El descargo de Shakira sobre su nueva gira mundial

La estrella del pop hizo un posteo en sus redes sociales horas antes de subirse al escenario del primer show de su gira para contarles a sus fans lo que significa este paso en su carrera para ella. "Hoy es el día. En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso", comenzó.

Shakira y Bizarrap.

"Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejorde mi vida. Se que la perfección no existe, pero si se, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida", continuó. Y cerró: "Esta noche, no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún., reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción. Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre. Que ganas de verlos ya! Estoy aquí! Shak".

Al mismo tiempo, después de su show en Río de Janeiro, la artista les dedicó unas palabras a sus fans en redes: "¡Río! ¡No podría pedir una mejor multitud para empezar la gira! Gracias por todo su amor, cariño y energía en una noche inolvidable! São Paulo, ¿estás listo?".

La lista de canciones de Shakira en su show de Río