¿Los Rolling Stones vienen a la Argentina en 2025? Qué se sabe hasta ahora

Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones.

La mítica banda británica The Rolling Stones estaría reconsiderando sus planes de gira para 2025 y, aunque aún no hay confirmación oficial de una visita a la Argentina, los rumores y movimientos recientes mantienen viva la esperanza de los fanáticos locales. Según el diario británico The Times, la banda decidió posponer su tour europeo y británico previsto para 2025, lo que abre especulaciones sobre una posible reprogramación o redireccionamiento hacia América Latina.

De acuerdo con ese mismo informe, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood habrían rechazado varias propuestas de conciertos en grandes ciudades como Londres, París, Barcelona y Roma, citando problemas logísticos con los recintos y traslados, además de compromisos preexistentes. Una de las ofertas más destacadas incluía cuatro fechas en el estadio del Tottenham Hotspur, una “propuesta multimillonaria” que fue descartada por el grupo.

Aunque la histórica banda de rock aún no se pronunció públicamente sobre sus planes para 2025, un detalle clave mantiene viva la ilusión: The Times aseguró que los Rolling Stones siguen evaluando una gira para 2026 que incluiría al Reino Unido y otros destinos. Con América Latina históricamente presente en sus tours —y con una base de fans fervorosa en Argentina—, el país podría ser una parada si finalmente deciden retomar los escenarios más pronto de lo previsto.

¿Cuándo fue la última gira de los Rolling Stones?

La última vez que los Stones estuvieron de gira fue en 2024 con su disco Hackney Diamonds, una producción que marcó su regreso discográfico después de casi dos décadas. Ese tour incluyó 20 conciertos en Norteamérica, donde vendieron más de 880.000 entradas y recaudaron 235 millones de dólares, consolidando una vez más su estatus como una de las bandas más rentables del mundo.

Durante esa gira, la banda ensayó más de 60 canciones de su extenso catálogo, incluyendo clásicos de todos los tiempos y algunas joyas menos frecuentes. La puesta en escena, diseñada por el legendario Patrick Woodroffe, buscó mantener la autenticidad de los Stones: “Nunca quiero que parezca demasiado sofisticado. Esta banda es muy real. El público siempre sabe cuándo una actuación es genuina”, declaró el diseñador en diálogo con Rolling Stone.

Enterate qué se sabe de la posible visita de los Rolling Stones este año.

Woodroffe también dejó entrever la naturaleza impredecible de los Stones: “Nunca sabrás cuándo será la última actuación. Terminan una gira, se van de vacaciones y si surge algo que les gusta, dicen 'sí' y vuelven al ruedo. Es su forma de trabajar”. Esa espontaneidad, junto con el silencio oficial, genera una gran expectativa en el público argentino que espera una nueva visita tras su recordada presentación en el Estadio Único de La Plata en 2016.

Mientras tanto, los fanáticos de todo el mundo -y especialmente los argentinos- están atentos a cada nuevo indicio. Si bien 2025 no parece ser el año elegido, la posibilidad de un regreso en 2026 deja la puerta abierta. Con un legado que trasciende generaciones, cualquier visita de los Rolling Stones sigue siendo un evento histórico para la música y para la cultura popular.