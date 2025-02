Lady Gaga brinda un show gratis en Sudamérica 2025: dónde es, cuándo y cómo ir

Enterate cuándo se presentará Lady Gaga.

Lady Gaga sorprendió a sus fanáticos al confirmar un show gratuito en Sudamérica en 2025. Tras varios días de rumores, la estrella pop anunció que se presentará en la icónica Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil. Este espectáculo especial tendrá lugar el 3 de mayo y promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año en la región.

El recital de Gaga forma parte de la iniciativa "Todo Mundo no Rio", un programa impulsado por la Alcaldía de Río de Janeiro en conjunto con la productora Bonus Track. El objetivo es acercar grandes artistas a la ciudad con eventos gratuitos y accesibles para el público. Este formato de megaconcierto ya tuvo su antecedente en 2024 con Madonna, quien logró reunir a 1.600.000 personas en la misma locación.

En sus redes sociales, Lady Gaga expresó su emoción por la oportunidad de tocar en Brasil y recordó su cancelación previa debido a problemas de salud. "Llevaba años muriéndome por venir a actuar para ustedes y se me rompió el corazón cuando tuve que cancelarlo hace un tiempo porque me hospitalizaron. Ahora vuelvo y me siento mejor que nunca. Estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olviden", escribió la cantante.

Dónde y cuándo será el show gratuito de Lady Gaga en Sudamérica

El show de Lady Gaga tendrá lugar el sábado 3 de mayo de 2025 en la Playa de Copacabana, una de las locaciones más emblemáticas de Río de Janeiro para eventos masivos. La presentación comenzará a las 21:00 h hora local (BRT) y contará con una importante cobertura de medios, incluyendo transmisiones de TV Globo y Multishow.

Se espera que el recital de Gaga incluya sus más grandes éxitos, además de las nuevas canciones de su próximo álbum, MAYHEM, que verá la luz el 7 de marzo de 2025. Con este lanzamiento, la cantante planea dar inicio a una nueva etapa musical, combinando su característico pop con influencias más experimentales.

Cómo ir al show gratuito de Lady Gaga en Río de Janeiro

Para los fanáticos argentinos que quieran asistir al evento, hay varias opciones de viaje. Los vuelos directos desde Buenos Aires a Río de Janeiro suelen durar aproximadamente 3 horas y media, con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Gol y LATAM operando rutas frecuentes. También existe la alternativa de viajar en ómnibus con compañías de larga distancia o combinar un viaje en avión con una conexión terrestre.

Dado que se espera una gran cantidad de asistentes, se recomienda a los fanáticos llegar con varias horas de anticipación para asegurarse un buen lugar en la playa. Al tratarse de un evento gratuito, no habrá venta de entradas ni sectores VIP exclusivos, por lo que la ubicación dependerá de la llegada del público.

El recital de Lady Gaga en Copacabana promete ser un espectáculo inolvidable, reuniendo a miles de "little monsters" en una de las playas más famosas del mundo. Con su esperado regreso a los escenarios sudamericanos, la artista busca consolidar aún más su vínculo con el público latinoamericano y ofrecer un show que quedará en la historia.