¿Iron Maiden viene a la Argentina en 2026? Qué se sabe del posible recital en el país

Steve Harris, bajista y compositor de Iron Maiden.

Hay bandas que no sienten el paso del tiempo y se mantienen más vigentes que nunca, en el olimpo del reconocimiento mundial. Este es el caso de Iron Maiden, la legendaria banda de heavy metal fundada en 1975 por el bajista Steve Harris que pese al transcurso de los años siguen llevando su música a todos los rincones del planeta. Tal es así, que en diciembre de 2024 visitaron por última vez la Argentina, con presentaciones en el Movistar Arena y en el estadio de Huracán, impulsados por su gira "The Future Past World Tour".

Como si esto fuera poco, los argentinos se vuelven a ilusionar con un regreso de la banda, luego de que anunciara nuevas fechas en Estados Unidos en el marco de su gira mundial "Run For Your Lifes", con la presencia de dos bandas legendarias: hablamos de Megadeth y de Anthrax. Esto entusiasmó en gran medida a los fanáticos de Maiden en Argentina y otros rincones de Latinoamérica con la presencia de un show histórico.

Qué se sabe de un posible regreso de Iron Maiden a Argentina en 2026

Hasta el momento, el grupo no anunció presentaciones en Argentina ni tampoco en otras partes de Sudamérica, pero es una posibilidad que comienza a tomar fuerza. La próxima gira mundial "Run for Your Lives" será la primera actuación de Iron Maiden desde que finalizó su gira "The Future Past" en San Paulo, Brasil, el pasado mes de diciembre, donde se produjo el retiro del baterista Nicko McBrain, quien anunció su decisión de "retirarse del ajetreo de las giras extensas".

La gira de Iron Maiden junto a Megadeth y Anthrax iniciará el 29 de agosto de 2026 cuando se presenten en el Scotiabank Arena de Toronto. Durante todo septiembre, la banda visitará numerosos estadios, como el TD Garden de Boston, el BMO Stadium de Los Angeles y el Louder Than Life Festival de Louisville. "Estamos deseando llevar la gira mundial Run For Your Lives a Norteamérica y esperamos que los fans disfruten de los conciertos y de la lista de canciones tanto como nosotros estamos disfrutando tocarlas", celebró Steve Harris al anunciar las futuras presentaciones.

El cantante de Iron Maiden Bruce Dickinson.

Y destacó la presencia de "algunos buenos amigos en la gira" al indicar que "Megadeth tocará en todos los conciertos y es un honor contar con ellos. También tendremos el placer de tocar junto a Anthrax en los conciertos más importantes". Y recordó sobre esta última banda cuando les tocó salir de gira juntos en el año 2016, en el marco de lo que fue el Ed Force One, que despierta nostalgia en los fans.

El presenta de Dave Mustaine, líder de Megadeth

Dave Mustaine tuvo que superar un momento dificil en su vida como fue el cáncer de garganta, que lo tuvo un tiempo fuera de los escenarios. Luego de pasar todos estos duros contra tiempos, el cantante estuvo con su banda en Buenos Aires en 2024. Un lugar muy especial para la banda, donde nació el famoso coreo del riff de Symphony of Destruction con el "Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth" que luego imitaron públicos de todo el mundo.

Dave Mustaine, líder de Megadeth.

Megadeth anunció el lanzamiento de su último álbum el próximo 23 de enero y una visita a Argentina en abril, en el marco de lo que será su gira despedida. En ese sentido, Mustaine señaló que se incluirá un tema que compuso para el álbum Ride The Lightning de Metallica, banda de la que formó parte en sus orígenes y con la que después fueron junto a la "Filarmónica de Colorado", como es también conocida Megadeth, las dos grandes bandas de Thrash Metal a nivel mundial.