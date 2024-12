"Último concierto": dolor en la música por el anuncio de Iron Maiden tras el show en Argentina

El anuncio que los fanáticos de Iron Maiden no esperaban.

Iron Maiden es sin dudas una de las bandas históricas del heavy metal que cosechó éxitos en todos estos años de trayectoria y le valió el reconocimiento a nivel mundial. En un contexto donde se encuentra tocando en Latinoamérica y se presentó en Argentina, el grupo realizó un anuncio sorpresivo para el mundo de la música que despertó múltiples reacciones entre los fanáticos y el ambiente de la cultura en general.

El pasado 1 y 2 de diciembre, Iron Maiden hizo vibrar a la Argentina tras los shows realizados en el estadio de Huracán en el marco de la gira "The Future Past World Tour". Mientras continúan con sus compromisos artísticos en la recta final del 2024, se dio a conocer una inesperada noticia por parte de uno de los integrantes de la banda.

El baterista Nicko McBrain anunció su retiro definitivo de Iron Maiden tras 42 años de carrera y conmocionó a todos los fanáticos del mundo del heavy metal. "Después de mucha consideración, con tristeza y alegría anuncio mi decisión de dar un paso al costado de la rutina de los extensos tours. Hoy, 7 de diciembre, San Pablo será mi último concierto con Iron Maiden. Le deseo a la banda mucho éxito en el futuro", expresó a través de un comunicado.

"Sin embargo, seguiré siendo parte de la familia Iron Maiden y trabajaré en una variedad de proyectos que mis representantes de siempre", añadió el baterista de 72 años. "¿Qué puedo decir? Estar de gira con Maiden durante los últimos 42 años ha sido un viaje increíble", celebró Nicko McBrain, quien dejó entrever una mezcla de sensaciones con la decisión tomada.

El rock argentino, en shock por lo que dijo El Tano Marciello, guitarrista de Iorio: "No esperaba"

Claudio "El Tano" Marciello es uno de los guitarristas más icónicos de la Argentina y viene de generar un shock generalizado entre sus fanáticos por lo que comunicó a través de sus redes sociales. El músico, quien brilló en Almafuerte con Ricardo Iorio, realizó un extenso posteo tras su participación en el recital de Divididos e impactó de lleno al rock nacional.

La música argentina quedó emocionada posterior al show de Divididos en Argentinos Juniors. El grupo conformado por Ricardo Mollo, Catriel Ciavarella y Diego Arnedo invitó a muchos artistas al escenario, entre ellos, El Tano Marciello, icónico guitarrista de Almafuerte, para interpretar la canción Sé vos compuesta por él y escrita por Ricardo Iorio.

Como consecuencia de esta situación conmovedora para todos, el guitarrista de 61 años utilizó su cuenta oficial de Instagram y dejó en shock a sus fanáticos. "Gracias, mil gracias, todo lo vivo a flor de piel. Ricardo Mollo es parte de esta canción por haber confiado plenamente en producir el audio y predecir que iba a ser canción del año. Y sucedió", expresó en primera instancia acompañado de una imagen del líder de Divididos besándole el rostro.

"Cuando yo le toqué esta canción a Ricardo Iorio, él mismo me dijo 'esta canción canta sola'. Y yo solo reí. Lo que no esperaba que Iorio iba a aparecer con tan enorme letra y mensaje", reveló Marciello, quien se mostró sumamente emocionado no solo en el escenario, sino en su relato en redes sociales. "Como en vida, lo mismo ahora que no estas en este plano. Gracias Ricardo Iorio una vez más", concluyó.