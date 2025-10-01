Entradas Soda Stereo en el Movistar Arena 2025: precios y fechas de cuándo toca "Ecos"

Soda Stereo durante la gira Me Verás Volver.

Soda Stereo vuelve posible lo imposible. La mítica banda fundada por Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charly Alberti regresa a los escenarios para una serie de shows imperdibles en el Movistar Arena de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires. La pérdida física de Cerati, fallecido en el año 2014, no impide que el legendario grupo pueda volver a los escenarios para emocionar a su público con la mejor música. Un repaso por el gran repertorio del trío que supo conquistar a toda Latinoamérica por décadas.

A través de un posteo en sus redes sociales y tras días de misterio por carteles en las calles de Buenos Aires y publicaciones de la banda, se confirmó el regreso del grupo para alegría de los fanáticos. El trío presenta Ecos en el arena de Villa Crespo. "Una experiencia única donde lo imposible se hace real", expresaron en Instagram. Por el momento, resta saber que pasará con la figura de Gustavo Cerati, pero según circuló, el cantante y líder de la banda se hará presente mediante un holograma.

Cuándo toca Soda Stereo en el Movistar Arena 2025 y por dónde sacar entradas

Soda Stereo agotó cinco Movistar Arena.

Soda Stereo se presenta el próximo 21, 22 de marzo, 6 de abril, 4 de junio y 10 de junio.

Las entradas por el momento se encuentran agotadas, pero en caso de haber remanente se sacan solo por la página de Movistar Arena.

Precios de entradas para Soda Stereo

El precio de las entradas comienza en $ 60.000, con un beneficio para clientes de Banco Galicia: compra con tarjetas Visa en 6 cuotas sin interés.

Cómo serán los shows de "Ecos", de Soda Stereo

Ecos no tiene invitados ni cantante o guitarrista nuevo. Charly y Zeta estarán presentes, tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo los acompañará gracias a la ayuda de la última tecnología disponible y no a través de videos de archivo. No es tributo ni homenaje, no es una re edición de Gracias Totales (el show que hicieron por toda América con vocalistas elegidos para la ocasión y cada uno en un tema distinto de la banda). Este será un show que unirá la ultima tecnología conocida al momento con una puesta en escena superadora y un repertorio que atraviesa clásicos, himnos y joyas inolvidables.

La voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Gustavo Cerati y no Inteligencia Artificial. Soda Stereo se caracterizó siempre por grabar sus shows y los de la gira del regreso (Me verás volver, 2007) están todos e intactos. Entonces, era cuestión de saber elegir las tomas existentes, combinarlas y que Zeta y Charly ensayen (mucho) sobre ellas. De esta manera, la propuesta intentará comunicarse de una manera inédita y muy especial coon el público que acompaña desde siempre.