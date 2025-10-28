Entradas Q' Lokura en Tecnópolis 2025: precios y fecha de cuándo toca

Q´ Lokura se presenta con un show único.

Tecnópolis se convertirá en una pista de baile cuartetera gigante con “El Baile Inolvidable”, el show más grande de Q’Lokura que promete una verdadera fiesta al aire libre con miles de fanáticos, invitados especiales y una puesta sin precedentes en Buenos Aires con un recital increíble. Tras sus shows agotados en el Movistar Arena, la agrupación redobla la apuesta y se preparan para una jornada única: una noche para bailar, emocionarse y celebrar en comunidad.

“El Baile Inolvidable” será mucho más que un show: habrá artistas invitados, una variada propuesta gastronómica con food trucks y bebidas, y diferentes atracciones y espacios interactivos pensados para disfrutar desde temprano. Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera prometen de esta manera vivir una experiencia inolvidable para pasarla bien en familia, solo, en pareja o con amigos con esta gran propuesta.

Cuándo se presenta Q' Lokura en Tecnópolis 2025 y por dónde comprar entradas

Q' Lokura se presenta el próximo sábado 13 de diciembre.

Las entradas se pueden adquirir por Entradas Uno.

Precios de entradas para Q' Lokura en Tecnópolis 2025

Platea Preferencial $ 95.000

Campo Fans Vip $ 85.000

Campo General etapa 2 $ 55.000

Q´Lokura, presente y futuro.

Más detalles sobre Q' Lokura

Formada en 2018 y surgidos de Córdoba capital por Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera, Q’Lokura se consolidó en tiempo récord como uno de los máximos referentes del cuarteto moderno. Su primera presentación fue en la Plaza de la Música ante siete mil personas. Llegaron a hacer veinte bailes mensuales, con tres presentaciones en el interior provincial y dos en la ciudad capital por semana. Obtuvieron dos nominaciones a los Premios Carlos Gardel por sus dos primeros álbumes de estudio.

Con un sonido fresco, una impronta joven y un vínculo único con su público, la banda logró llevar el género a nuevos escenarios y generaciones. En su próxima presentación, el público podrá vivir la previa con música, sorpresas y todo el espíritu festivo que caracteriza a la banda cordobesa más convocante del país. Un grupo nacido de la provincia del cuarteto y gran popularidad.

Desde su debut, Q’Lokura acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, sold outs en el Movistar Arena y presentaciones multitudinarias en todo el país, transformándose en un fenómeno popular que trasciende Córdoba y conquista cada rincón de la Argentina. Con una energía imparable y una conexión auténtica con su público, Q’Lokura continúa escribiendo su historia. El Baile Inolvidable promete ser su capítulo más grande hasta ahora.