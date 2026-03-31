Entradas para Blackberry Smoke en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Groove

Blackberry Smoke llega por primera vez a la Argentina en abril de 2026 con su southern rock para subirse al escenario de Groove y convertirlo en una extensión de Georgia. Conocé cómo comprar las entradas, cuánto salen y todo lo que necesitas saber para no perderte el primer concierto de la icónica banda en el suelo argentino.

La fecha confirmada de Blackberry Smoke en Argentina

La banda de Atlanta se presenta el próximo martes 14 de abril de 2026 a las 19 horas en Groove (Av. Santa Fe 4389, Palermo), en el marco de una gira que celebra su trayectoria, su legado y su último disco, Be Right Here (2024).

Con más de 20 años de carrera, la banda liderada por Charlie Starr se consolidó como una referencia moderna del sonido clásico que popularizaron íconos como Lynyrd Skynyrd y ZZ Top. Su propuesta combina rock, blues y country con una identidad propia, construida a base de giras constantes y discos que lograron buena recepción tanto del público como de la crítica.

Blackberry Smoke tocará el próximo martes 14 de abri en Groove

El show en Buenos Aires será una oportunidad para recorrer algunos de los momentos más destacados de su discografía. En el repertorio no faltarán temas de The Whippoorwill, el álbum que marcó un antes y un después en su carrera, ni canciones de Holding All the Roses y Like an Arrow, ambos trabajos que alcanzaron el puesto número uno en los rankings de country de Billboard. Además, presentarán en vivo su más reciente material, Be Right Here, producido por Dave Cobb, reconocido por su trabajo con artistas como Chris Stapleton y Brandi Carlile.

La gira también tiene un fuerte componente emocional: se trata de la primera serie de shows tras la muerte de su baterista fundador de la banda, Brit Turner, quien falleció en marzo de 2024 a los 57 años luego de luchar contra un glioblastoma. Turner participó en la grabación del último álbum y continuó tocando en vivo el mayor tiempo posible. Actualmente, su lugar es ocupado por Kent Aberle, mientras la banda sigue adelante como homenaje a su legado.

Formada en el año 2000, Blackberry Smoke construyó una base de fans fiel desde sus inicios, tocando en el circuito del sur de Estados Unidos y compartiendo escenario con figuras de peso como Zac Brown Band y George Jones. Con el tiempo, lograron posicionarse como una propuesta confiable dentro del rock contemporáneo, manteniendo vivo el espíritu de los años 70 sin caer en la nostalgia.

Entradas para Blackberry Smoke en Argentina: precios y dónde comprarlas

Las entradas para el show de Blackberry Smoke en Groove ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline. Si bien los precios varian según la ubicación, las entradas están disponibles en dos sectores: