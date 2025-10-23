Entradas Massacre en el Teatro Flores 2025: precios y fecha de cuándo toca

Walas, el líder de Massacre sorprendió al público en los último días al incorporarse a Masterchef Celebrity como el participante número 25 en lugar del cantante y músico de cumbia Pablo Lescano. Una participación que busca aprovechar para alcanzar a queines no lo conocen y darle difusión a su próximo show, con el que sorprendió mediante un flyer que lo muestra sosteniendo un planta de lechuga y repollo. Se trata de un recital que dará en el Teatro Flores en noviembre.

Su ingreso fue una verdadera sorpresa tanto para sus compañeros como para el mundo de la música. Walas, además de liderar la histórica banda pionera del skate-punk sudamericano, Massacre, ha explorado nuevas aventuras artísticas que lo consolidan como uno de los artistas más versátiles del país. Incursionó en la actuación interpretando al Rey en El Principito, el musical, producción de Juan Carlos Baglietto, y participó como actor en la película Massacre en el Delta, actualmente recorriendo festivales internacionales. Ahora volverá en el rol que más lo conoce el público de siempre, frente a un micrófono y liderando a Massacre.

Cuándo se presenta Massacre en el Teatro Flores

Massacre se presentará el sábado 29 de noviembre en el Teatro de Flores (Av. Rivadavia 7800, CABA).

Las entradas se venden por la página de Passline.

Precios de entradas para Massacre en el Teatro Flores

Entradas generales: $40.000

Más sobre la presentación de Massacre

La banda llega al mítico teatro del barrio porteño en el marco de su gira Viaje Astral 2025, con la que presentan su más reciente disco, Nueve -lanzado en noviembre de 2024, producido por Gustavo Santaolalla, ganador a Mejor Álbum de Grupo de Rock y a Mejor Producción de los Premio Gardel 2025- que incluye colaboraciones de artistas consagrados como Gustavo Santaolalla, Vicentico, Santiago Motorizado y Goyo Degano (Bandalos Chinos). Además, tocarán los grandes hits que marcaron sus más de tres décadas de trayectoria artística.

En cuanto a Nueve, el noveno disco de estudio de Massacre, muestra a la banda reinventándose después de nueve años de espera desde Biblia Ovni (2015), combinando la energía de sus clásicos con nuevas sonoridades. Compuesto por nueve canciones y producido por Gustavo Santaolalla, Héctor Castillo y Federico Piskorz, el álbum incluye colaboraciones con artistas consagrados como Vicentico, Santiago Motorizado y Goyo Degano (Bándalos Chinos), y fue grabado en estudios de Argentina, Brooklyn y Los Ángeles. Posicionado por la crítica entre los mejores discos del año, Nueve refleja un momento de cierre de ciclo y renovación para la banda, llevando a los oyentes al “Universo Massacre” con creatividad, potencia y experimentación.