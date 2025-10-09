Entradas Wos en Obras 2025: precios y fecha de cuándo toca

Wos se presenta en Obras 2025.

Wos se presenta con una serie de recitales que prometen ser inolvidables. Con la conexión de siempre de sus letras y melodías con su público, que en algunos casos lo siguen desde sus presentaciones en El Quinto Escalón y en las batallas de gallos de Red Bull Internacional, que logró ganar en 2018. Y en otros, desde sus canciones con fuertes críticas sociales, reflexiones sobre la vida y frases contundentes, con canciones como Canguro y Andromeda.

Y si nos acercamos en el tiempo, la masividad que logró en un público que no venía del "palo" del freestyle y de géneros como el rap o el hip hop que lo conocieron por la Selección Argentina, por el tema Arrancármelo, uno de sus grandes hits. Lo cierto es que después de realizar presentaciones en varios estadios, "Wosito" vuelve a un recinto más pequeño pero icónico para muchos cantantes como lo es Obras, donde estará presente para cerrar el año.

Cuándo se presenta Wos en Obras 2025 y por dónde comprar las entradas

Wos se presenta en Obras el 27 y 28 de noviembre y el 4, 10 y 11 de diciembre .

. Las entradas se pueden comprar a través de la página CoolCo.

Precios de las entradas de Wos en Obras 2025

Wos se reencuentra con su público.

Platea Norte (General): $86.250 .

. Campo (General): $57.500 .

. Campo (Preventa 2): $51.750 .

. Campo (Preventa 1): $46.000 .

. Popular Este/Oeste (General): $40.250 .

. Popular Este/Oeste (Preventa 1): $34.500.

La carrera de Wos

Respecto a su carrera, en 2018 lanzó su primer sencillo, Púrpura, un trap agresivo. En 2019 lanzó su primer álbum de estudio, Caravana, cuyo sencillo de presentación, Canguro, se colocó entre los 10 primeros puestos de las listas argentinas por varias semanas, y gracias al cual logró ganar tres Premios Gardel por mejor nuevo artista, mejor álbum/canción urbana y canción del año.​ También logró ser nominado para los premios Latin Grammy, por mejor nuevo artista. En 2020, sacó el EP Tres puntos suspensivos y en 2021, lanzó su segundo álbum de estudio, Oscuro éxtasis.

Por otra parte, en 2022 su sencillo Arrancármelo tuvo su fuerte explosión con el mundial de Qatar y en 2024 publica su álbum Descartable, que cuenta con las colaboraciones de destacados artistas como el Indio Solari, Gustavo Santaolalla y la mexicana Natalia Lafourcade, y que ha sido incluido por el poeta y ensayista argentino Mariano Torrent en su listado de los mejores álbumes de la música latina.