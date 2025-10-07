Nuevas entradas y 7° show de Soda Stereo en el Movistar Arena 2025: precios y fechas de cuándo tocan en "Ecos"

Soda Stereo se presenta en Movistar Arena.

Soda Stereo vuelve con una serie de recitales que prometen ser históricos. La histórica banda argentina presenta Ecos, con la presencia de Zeta Bossio, Charly Alberti y la posibilidad de presenciar de forma virtual al gran Gustavo Cerati, fallecido en 2014. Ante el rápido agotamiento de los tickets para los distintos shows, la agrupación decidió sumar una nueva presentación en el Movistar Arena.

Las entradas de 6 Movistar Arena se agotaron en tiempo récord, desatando una verdadera revolución entre aquellos fans que no llegaron a adquirir sus tickets y que no quieren quedarse afuera de este emocionante regreso. Una oportunidad de apelar a la nostalgia y revivir los grandes clásicos de una de las bandas más populares de todo el continente. Por este motivo, la agrupación anunció un nuevo show. El precio de las entradas comienza en $80.000, con un beneficio para clientes de Banco Galicia: compra con tarjetas Visa en 6 cuotas sin interés.

Cuándo toca Soda Stereo en el Movistar Arena y por dónde sacar entradas

A los shows programados para el 21 y 22 de marzo, 6 de abril y 4, 10 y 11 de junio, Soda Stereo sumó un recital más.

El séptimo show del Movistar Arena de Soda Stereo será el 14 de agosto de 2026.

Las entradas se pueden sacar únicamente por la página del Movistar Arena.

Precios de entradas para Soda Stereo en el Movistar Arena

Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bossio en los noventa.

Campo parado: $80.000

Platea baja: desde $120.000 a $180.000

Platea alta: desde $60.000 a $100.000

Anuncio de recitales de Soda Stereo

Ecos no tiene invitados ni cantante o guitarrista nuevo. Charly y Zeta estarán presentes, tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo los acompañará gracias a la ayuda de la última tecnología disponible y no a través de videos de archivo. No es tributo ni homenaje, no es una re edición de Gracias Totales -el show que hicieron por toda América con vocalistas elegidos para la ocasión y cada uno en un tema distinto de la banda-.

Serán una serie de shows que unirán la ultima tecnología conocida al momento con una puesta en escena superadora y un repertorio que atraviesa clásicos, himnos y joyas inolvidables. La voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Gustavo Cerati y no Inteligencia Artificial. Una posibilidad realmente muy especial para revivir solo, en pareja, con amigos o en familia la música de Soda Stereo.