Cardellino se presenta en el Movistar Arena.

Después de agotar entradas en espacios icónicos como el Teatro Gran Rex y el Estadio Luna Park, Cardellino regresa a Buenos Aires para escribir un nuevo capítulo en su historia y subirse al escenario del Movistar Arena, donde buscará celebrar un concierto que promete ser tan impactante como íntimo, tan ambicioso como honesto. Una propuesta muy espcial ante uno de los artista rioplatenses que más creció en el último tiempo.

Es un logro enorme, considerando que esos escenarios históricamente los alcanzaron artistas uruguayos ya consagrados después de décadas de carrera. El cantautor, en cambio, lo consiguió muy temprano y eso lo convierte en un caso único dentro de la música uruguaya en Argentina. No solo se suma a la lista de uruguayos que conquistan escenarios icónicos en Buenos Aires, sino que marca un antes y un después generacional, abriendo camino a artistas jóvenes sin necesidad de décadas de carrera previa.

¿Cuándo toca Cardellino en el Movistar Arena y por dónde comprar entradas?

Cardellino se presenta 16 de octubre en el Movistar Arena.

Las entradas se pueden comprar por la página de Movistar Arena.

Precios de entradas para Movistar Arena

Campo parado: $38.000

Platea baja: $52.000

Platea alta: $33.000

El presente de Cardellino

Cardellino en el Movistar Arena.

El artista uruguayo regresa con una propuesta escénica que trasciende el formato de show. Esa noche, Cardellino compartirá canciones nuevas y también los temas que lo consolidaron como una referencia en la música, una mezcla justa entre evolución artística y fidelidad emocional con quienes lo siguen desde siempre.“En este nuevo desafío, me propuse llevar la experiencia en vivo a otro nivel. Desde la puesta en escena, lo conceptual, las versiones de las canciones, los invitados, las visuales, incluso el merchandising y los detalles que hacen que esas noches sean irrepetibles", cuenta Cardellino.

Con una trayectoria marcada por no perseguir tendencias, Cardellino sorprendió desde propuestas como su serie Unplugged en el Teatro Coliseo, hasta el innovador formato 360° en el C Art Media. Habiendo colaborado con tantos artistas como Jorge Drexler, Mike Bahía, Emanero, Monsieur Periné, Charles Ans, Elsa y Elmar, PJ sin suela, es esperable que nos sorprenda con varios invitados. "Este show en el Movistar Arena no solo es un sueño hecho realidad, sino una celebración de la resiliencia y el trabajo que me trajeron hasta acá. Quiero ofrecerle a mi público una experiencia que no se olvide jamás", anticipa.