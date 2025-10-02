Entradas Doja Cat en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Doja Cat arriba del escenario.

Doja Cat confirma su primer show en solitario en Argentina (luego de una primera visita en el marco del festival Lollapalooza 2022). La explosiva gira “Ma Vie World Tour” tendrá su parada local en Movistar Arena, para celebrar junto a su público el lanzamiento de Vie, que ya está disponible en todas las plataformas. El anuncio de la gira y la llegada a Argentina lo realizó junto con su quinto EP. Una gran oportunidad para que sus fanáticos la vayan a ver.

Con más de 36 mil millones de streams globales, Doja Cat se ha convertido en una de las figuras más influyentes del pop actual. Su nuevo single Jealous Type, producido por Jack Antonoff (asiduo colaborador de Taylor Swift y Lorde) y Y2K (productor detrás de estrellas como Ariana Grande y Tate McRae), fue el adelanto de Vie —su quinto álbum de estudio que lanza oficialmente hoy— y ya cuenta con un videoclip dirigido por Boni Mata.

Cuándo toca Doja Cat en Movistar Arena y por dónde sacar entradas

Doja Cat se presenta el próximo 8 de febrero de 2026.

Las entradas se pueden comprar en la página de Movistar Arena.

Precios de entradas para Doja Cat en el Movistar Arena 2026

Doja Cat llega a Argentina .

Campo: desde $102.000 a $177.000

Platea Alta: desde $240.000

Platea Baja: desde $298.000

La carrera de Doja Cat

A sus 29 años, Doja Cat ha vivido varias vidas. Amala Ratna Zandile Dlamini no solo pasó de ser una joven con una temprana pasión por la música a una superestrella, sino que desde sus primeros pasos en la industria se permitió mudar de sonido y de estética múltiples veces, convirtiendo cada giro en una declaración de principios. Doja habita todos los mundos y ninguno al mismo tiempo. Su carrera es un mapa en constante reescritura. Lo único predecible en ella es el cambio. Todo indica que, en esta nueva era que inicia con Vie (que significa precisamente “vida” en francés), vuelve a mirar hacia adentro y hacia atrás, navegando canciones de inspiración retrofuturista.

En la portada del disco, un paracaídas amarillo representa la curiosidad, la alegría y la aventura; un árbol, la vida y la sabiduría. Vie es ese viaje, entre la aventura y el arraigo. Con un inicio en Nueva Zelanda, Australia y Asia, el Ma Vie World Tour"comenzará el martes 18 de noviembre en Auckland en Spark Arena. La gira incluirá paradas en Perth, Melbourne, Sydney, Manila, Tokio y más. El debut solista de Doja Cat en Argentina no podría llegar en un momento más decisivo. Con Vie, abre una nueva etapa artística con una fuerte apuesta al pop con guiños a los ‘80 y un corazón en el rap, como no podía ser de otra manera. Será una noche para ver en vivo a una artista que no repite fórmulas, las reinventa.