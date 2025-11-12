Entradas Beret en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Teatro Gran Rex

Beret se presenta en varias ciudades.

Con su estilo inconfundible que fusiona pop, rap y baladas cargadas de emoción, Beret ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos como “Lo siento”, “Vuelve” y “Porfa No Te Vayas”, además de presentar oficialmente su nuevo álbum “Lo bello y lo roto” que saldrá a la luz este 21 de noviembre. El reconocido cantautor español regresa a la Argentina con una esperada gira que incluirá presentaciones en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, consolidando una vez más su fuerte conexión con el público argentino.

Tras el éxito de su último álbum “Resiliencia”, el sevillano atraviesa uno de sus mejores momentos artísticos, combinando la introspección de sus inicios con un sonido más maduro y universal. Esta nueva gira llega como una celebración de su evolución y del vínculo tan especial que mantiene con el público argentino, que lo ha acompañado desde sus primeros pasos.

Cuándo toca Beret en el Gran Rex 2026

Beret se presenta el 16 de mayo en el Gran Rex.

Las entradas estarán disponibles por la plataforma Ticketek.

Dónde más se presenta Beret en Argentina

El 15 de mayo se presenta en el Quality Espacio en Córdoba.

El 17 de mayo en el Bioceres Arena de Rosario.

Beret y una gran oportunidad de verlo en directo.

Precios para Beret en el Gran Rex 2026

No se han publicado aún el precio de las entradas

Presente de Beret

Beret, uno de los artistas más destacados de la música en español, ha conquistado millones de oyentes en todo el mundo gracias a sus letras sinceras y su sensibilidad única. Desde que irrumpió en la escena musical, Beret se ha convertido en una de las voces más destacadas del pop en español. Con millones de oyentes en plataformas digitales y colaboraciones junto a artistas como Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Melendi y Aitana, su carrera sigue en constante crecimiento.

Francisco Javier Álvarez Beret, nacido en Sevilla en 1996 y conocido artísticamente como Beret, empezó a interesarse por la música desde muy pequeño. A temprana edad conoció el rap/reggae a la par de distintos géneros musicales que siempre se aferraron a él y empezó a realizar grabaciones caseras que posteriormente publicaría en su cuenta de YouTube. El álbum “Resiliencia” ya es Disco de Platino. Tras el éxito de "Resiliencia", en 2023, Beret lanzó la aclamada colaboración “Superhéroes” junto al artista italiano MR. Rain, la cual ya ha sido certificada como disco de platino en España y llevó a ambos artistas a actuar frente al Papa.