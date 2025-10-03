El Movistar Arena por fuera.

El Movistar Arena es un estadio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. Un lugar en donde habitualmente tocan bandas y artistas de gran importancia provenientes de distintas partes del planeta. En ese sentido, cada semana gente de distintas partes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e incluso de otros puntos del país se acercan a este sitio para disfrutar de la mejor música, en todas sus variantes.

Este lugar alberga eventos artísticos, musicales, culturales y deportivos, con una capacidad que varía entre 11.500 y 15.000 personas según la disposición de los asientos. Se inauguró el 1 de noviembre de 2019 con un show gratuito de Tini Stoessel para clientes de Movistar Argentina. El predio se construyó en terrenos del Club Atlético Atlanta, donde se levantaba su antiguo estadio. Movistar deberá devolver estas parcelas en 2057.

Cómo llegar al Movistar Arena

Colectivos:

Líneas: 42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 127.

42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 127. Metrobús: 34, 99, 109, 110, 166, 172.

Subte:

Línea B: Estación Dorrego

Trenes:

Urquiza: estación Federico Lacroze.

estación Federico Lacroze. San Martín: estación Villa Crespo.

Boletería:

La boletería de Movistar Arena se encuentra en Av. Corrientes 6094.

Aclaración: Por el momento no se realizan ventas presenciales, sólo se entregan entradas a quienes compraron y eligieron la boletería como punto de retiro.

El mapa del Movistar Arena

El mapa del Movistar Arena.

Historia y detalles sobre el Movistar Arena

El Movistar Arena y su imponencia por dentro.

La construcción del estadio comenzó en 2014 a cargo de Lugones Center, pero la falta de fondos obligó a detener las obras en 2015, dejando una estructura de hormigón inconclusa.​ Buenos Aires Arena SA retomó el proyecto a fines de 2017. Para garantizar un nivel de operación y servicios de estándar internacional, contrató a ASM Global, empresa que administra más de 300 arenas en todo el mundo, entre ellas el O2 Arena de Londres, el Staples Center y el Mercedes-Benz Arena de Berlín. Al término de la concesión, el terreno y el estadio quedarán en manos de la Ciudad de Buenos Aires.

Movistar Arena es un centro de entretenimiento de nivel internacional en Argentina, similar a los que se encuentran en las principales ciudades del mundo. Es un centro de eventos versátil, diseñado para realizar conciertos, conferencias, deportes y ferias, entre otros, con la mejor tecnología aplicada a equipamiento, acústica, diseño, iluminación y proyección de imágenes, se destaca por su confort, la atención personalizada y su proyecto gastronómico que incluye un bar y una cervecería.