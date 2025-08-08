Cindy Cats despide el año en Ferro: fecha, entradas y precios.

Cindy Cats, el colectivo musical que viene revolucionando la escena argentina, cerrará el 2025 con un show imperdible en el Microestadio de Ferro. Con su característico formato 360° y las ya reconocidas Jam Sessions, el grupo ofrecerá una experiencia única que combina improvisación, virtuosismo y un despliegue escénico envolvente. Tras haber agotado su segundo Estadio Obras a principios de año, la banda sigue consolidando su lugar como un punto de encuentro obligado para artistas y fanáticos de la música en vivo.

El esperado show de Cindy Cats en Ferro marcará el broche de oro de un año en el que el grupo no dejó de crecer. La propuesta reunirá a músicos de distintos géneros en cruces inéditos, con artistas sorpresa y un repertorio que atraviesa generaciones.

Cuándo tocan Cindy Cats en Ferro

La cita con Cindy Cats será el 27 de noviembre en el Microestadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito. Este show llega después de un año cargado de hitos para la banda, que incluyó una gira por España, el cierre del Festival Buena Vibra y colaboraciones con figuras como Cazzu, Trueno, Dillom, Dante Spinetta, David Lebón, Tiago PZK, Lit Killah, Lula Bertoldi, Bersuit Vergarabat, Emmanuel Horvilleur, Julieta Rada y Nahuel Pennisi, entre muchos otros.

Cindy Cats cerrará el año con un show imperdible en Ferro.

Formado por Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas, Cindy Cats Jam se distingue por romper las fronteras entre lo under y lo mainstream, lo acústico y lo electrónico, y por ofrecer shows siempre impredecibles, con un nivel técnico y artístico de primer nivel.

Entradas para Cindy Cats en Ferro: precios y dónde comprarlas

Las entradas para Cindy Cats en Ferro estarán disponibles primero en una preventa exclusiva para clientes Santander Amex desde el jueves 7 de agosto a las 15, por 48 horas o hasta agotar stock. La venta general se habilitará una vez finalizada la preventa. Los tickets se podrán conseguir únicamente a través de Passline.

Aún no se conocen los precios de la venta general, pero los valores de la preventa Amex Santander son los siguientes:

Platea Oeste (con butacas sin numerar) : $55.000

: $55.000 Popular Oeste : $45.000

: $45.000 Popular Este : $45.000

: $45.000 Campo (de pie sin numerar) : $40.000

: $40.000 Platea Este (con butacas sin numerar): $55.000 (agotado en preventa)

Este formato 360° no solo asegura cercanía con el público desde cualquier ubicación, sino que también convierte cada show en una verdadera fiesta y una masterclass de música en vivo.