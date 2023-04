Bizarrap innovó, sorprendió y se emocionó en su primer show como solista en Argentina: "No tengo palabras"

El productor argentino reconocido mundialmente tuvo su debut como show solista y lo hizo en su casa: Buenos Aires. Más de 60 mil personas disfrutarán de una puesta de primer nivel en sus 3 shows que ya están sold out. La emoción de pasar de las millones de reproducciones y los éxitos globales a ver al público real, pogueando cada uno de sus hits.

Las expectativas de la noche eran muchas: Bizarrap hacía el primer show como artista solista en su vida y era acá, en su casa, en Argentina. Y conociendo su forma de llevar adelante su carrera, se sabía que iba a querer hacer una propuesta superadora. Más de 60 mil personas lo podrán ver durante las 3 fechas sold out del "Bzrp Live Tour" que eligió realizar en el Hipódromo de Palermo con una puesta de primer nivel tipo "microestadio", con un sonido envolvente y efectos visuales en cada rincón.

Después de calentar la pista (lo que sería campo delantero) y el campo con el dj set de Anita B. Queen y el show de Bhavi, Bizarrap salió a escena fuerte y al medio con la Bzrp Music Sessions, Vol. 36 de Nathy Peluso. Todas las versiones de sus canciones sonaron como remix electrónicos, especialmente del subgénero dubstep. Y el público acompañó cada una de ellas con sus saltos y agite.

Justamente este acompañamiento fue lo que más lo emocionó a Bizarrap. Durante toda la jornada, agradeció varias veces el apoyo a su carrera, la cual describió como "un sueño" del que todos formaban parte. Se lo notó sumamente sorprendido y sensibilizado con el hecho de que la gente compró una entrada de un show para ir a verlo a él, solamente a él. En sus gestos y sonrisas se notaba su alucinación por el hecho de ver reflejado en personas reales la cantidad de reproducciones de sus creaciones que batieron récords globales una y otra vez.

"No me salen ni las palabras, estoy muy emocionado. Yo no soy muy expresivo pero estoy muy emocionado y contento porque están acá. Muchísimas gracias. No tengo palabras, de verdad", expresó el productor antes de hacer explotar el campo con la Bzrp Music Sessions, Vol. 53 de Shakira.

El espectáculo contó con 8 meses de pre-producción. Sin dudas, el objetivo de Bizarrap era lograr que tanto en el sonido como las visuales sean de un nivel que no es tan habitual presenciar en recitales de música. Esto pudo lograrlo gracias a los más de 3000 metros cuadrados de pantallas de led, los 120 sistemas de sonido distribuidos en 13 torres de audio, 40 sistemas láseres, fuegos artificiales y contenidos visuales en 4D, con un equipo de más de 1500 personas trabajando para que el show salga a la perfección.

Visuales, efectos especiales y un público alborozado en el primer show de Bizarrap. Foto: Guido Adler.

El cierre del show con la Music Session de Quevedo y fuegos artificiales. Foto: Mono Gómez.

En cuanto a qué se escuchó: todas sus Bizarrap Music Session y colaboraciones. Desde Bhavi (la primera de todas, lanzada en 2019) hasta Arcangel (la última que salió en marzo del 2023), pasando por Paco Amoroso, Nicki Nicole, René, Cazzu, Dillom, Chuky, Anuel AA, Ptazeta, Snow Tha Product, L-Gante y tantos más grandes artistas.

Hubo algunas perlitas: se subió Duki (que fue el único invitado de la noche) y cantó Givenchy, puso el verso no oficial de la BZRP Music Sessions #52 de Quevedo y puso varias imágenes de la Selección Argentina y la copa del mundo de Qatar en las pantallas.