Tristeza en la radio por lo que confirmó Leo Rodríguez: "Estoy con un tema de salud"

Tristeza en la radio por lo que confirmó Leo Rodríguez.

El locutor Leo Rodríguez no está atravesando un buen presente. Tras su salida de Radio Aspen, Leo Rodríguez reveló que está atravesando un problema de salud y preocupó a sus seguidores.

La noticia sobre los problemas de salud de Leo Rodríguez fueron revelados por el mismo locutor, quien subió una fotografía desde una camilla del hospital en el que se encuentra y anunció: "Queridos oyentes. Estoy con un tema de salud, por eso la ausencia. Espero pronto pueda resolverse. Los quiero! Leo".

Leo Rodríguez reveló que está cursando problemas de salud.

De forma inmediata, decenas de seguidores de Leo Rodríguez se mostraron dolidos y preocupados por el parte del locutor, quien no contó qué le está sucediendo. Por el momento, el conductor no dio más detalles sobre su estado de salud.

A fin de año y luego de semanas de especulaciones sobre su futuro en la radio, Leo Rodríguez confirmó con un video en su cuenta de Instagram su vuelta al medio: "Mañana vuelvo a las 10 en la 104.9 y en la plataforma digital de La Nación. Estamos felices". Rodríguez anunció que compartirá aire con Fernando Iannelo, quien estará desde las 6 am.

La salida de Rodríguez de Radio Aspen estuvo marcada por la polémica. El pasado 21 de octubre, el locutor anunciaba al aire la noticia que impactó a todos sus oyentes, quienes colmaron de mensajes las redes. "Lo que voy a decir me cuesta mucho, me provoca angustia en un punto y liberación en otro, pero quiero que el oyente de la radio sepa que esta va a ser al aire mi última semana. Me estoy desvinculando de Aspen, imaginen que tengo mis motivos porque son 33 años acá, es más de la mitad de mi vida. Los motivos me los voy a guardar, por lo menos por ahora. Es una etapa que se cumple, es algo que nunca imaginé", anunciaba la voz inconfundible de la radio de clásicos.

