Quién es Deisy Arvelo, la novia de Ricardo Arjona

Un videoclip en 1998 fue el punto de partida de una relación que se mantuvo en el tiempo

La vida sentimental de Ricardo Arjona volvió a captar la atención en los últimos años, especialmente por su relación con su novia Deisy Arvelo, una figura que combina trayectoria en el mundo del espectáculo con un perfil reservado. Su historia en común se construyó lejos de los escándalos y con una fuerte impronta familiar.

Cómo se conocieron Ricardo Arjona y Deisy Arvelo

El vínculo entre Ricardo Arjona y Deisy Arvelo se remonta a 1998, en un contexto artístico. La modelo venezolana fue la protagonista del videoclip de la canción “Dime que no”, uno de los éxitos del cantautor guatemalteco. Ese encuentro marcó el inicio de una relación que, con el paso del tiempo, se consolidaría.

Aunque el flechazo fue inmediato, la pareja optó por mantener un bajo perfil durante varios años. Recién en 2006 oficializaron su relación públicamente, tras atravesar distintas etapas personales. Desde entonces, se mantuvieron juntos de forma estable, alejados del ruido mediático.

Quién es Deisy Arvelo y su carrera en el modelaje

Antes de convertirse en la pareja de Ricardo Arjona, Deisy Arvelo ya era una figura reconocida en Venezuela. Durante la década del 90 alcanzó gran popularidad como modelo, especialmente por su participación en campañas publicitarias que la posicionaron como una de las caras más visibles de la época.

Su carrera incluye más de 200 trabajos en comerciales, videoclips, catálogos y producciones audiovisuales. Incluso participó en campañas internacionales y proyectos televisivos vinculados al entretenimiento y la aventura.

Además, su perfil se destacó por una faceta versátil: no solo brilló en pasarelas, sino también como conductora de programas y amante de los deportes extremos, una característica que la definió durante años como una figura dinámica dentro del espectáculo.

La vida familiar con Ricardo Arjona

La relación entre Ricardo Arjona y Deisy Arvelo dio un paso importante en 2010 con el nacimiento de su hijo Nicolás, el tercero del artista. Este acontecimiento fortaleció el vínculo y marcó una etapa centrada en la vida familiar.

Instalados en Miami, ambos construyeron un entorno de privacidad y estabilidad. Mientras el cantante continúa con su carrera internacional, Arvelo se ocupa de la organización familiar y acompaña de cerca la actividad profesional del músico.

En paralelo, el hijo de la pareja comenzó a mostrar interés por la música, siguiendo el camino artístico de su padre. Este aspecto refuerza el rol de Arvelo como una figura clave en el entorno íntimo del cantante.

La llegada de su hijo Nicolás marcó una etapa centrada en la familia y la estabilidad

Un perfil bajo lejos de los escándalos

A diferencia de otras etapas en la vida de Ricardo Arjona, la relación con Deisy Arvelo se caracteriza por la discreción. Ambos eligieron mantener su intimidad fuera del foco mediático, con apariciones esporádicas en redes sociales.

Lejos de conflictos públicos, la modelo venezolana construyó una imagen ligada a la estabilidad y al acompañamiento. Su rol no solo se limita al ámbito personal, sino que también incluye tareas vinculadas a la logística y el apoyo en las giras del artista. Esta dinámica permitió consolidar una relación duradera, basada en la confianza y en un equilibrio entre la vida profesional y familiar.

Una historia que se mantiene con el paso del tiempo

Con más de dos décadas desde aquel primer encuentro, la relación entre Ricardo Arjona y Deisy Arvelo se mantiene firme. La combinación de historia compartida, proyectos en común y un perfil reservado explica la solidez del vínculo.

En un mundo marcado por la exposición constante, la pareja logró sostener una vida privada con bajo nivel de exposición, lo que contribuyó a fortalecer su relación a lo largo de los años.