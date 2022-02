Los proyectos de Heredia: teatro como actor y productor y la adaptación al cine de "Ladrilleros"

Actúa en el teatro en una obra, "Desnudos", que produce artísticamente, terminó de grabar la serie de canal 13 "La 1-5/18" y conduce el programa de radio "Notas al pie" pero Gonzalo Heredia además tiene un proyecto, que hoy está parado pero no muerto: la adaptación al cine de "Ladrilleros", la segunda novela de Selva Almada.

-T: ¿En qué está la adaptación de la novela "Ladrilleros"?

-G.H.: Es un proyecto que no está muerto pero está parado. Pasaron dos gobiernos, una pandemia y cada vez hay más trabas para las películas independientes que no tienen una espalda. Hacer hoy una ópera prima es muy difícil, tenés muchos palos en la rueda. Habíamos hecho la adaptación con Fernando Musa. Él la iba a dirigir y yo iba a ser el productor artístico. Habíamos construido un elenco: Valeria Lois, Alberto Ajaka, habíamos hablado con Franco Masini para que haga de uno de los chicos, con Peter Lanzani antes de que hiciera "Un gallo para esculapio", se llevó el guion y me llamó insistiendo en querer hacer el personaje de Pajarito.

-T. ¿Cómo va el proyecto de teatro?

-G.H.: Disfrutamos mucho de hacer una obra que está basada en una película de una dramaturga como Doris Dörrie que me encanta. Nunca se había hecho la versión teatral. Transitamos toda la pandemia con la obra, arrancamos en marzo del 2020, terminamos una excelente temporada en Mar del Plata, volvimos y teníamos una gira construida de punta a punta que incluía Montevideo, Córdoba, Rosario, de norte a sur. Nos fuimos con Brenda a un casamiento a Uruguay, llegamos y nos dijeron que se suspendía el casamiento. Era 17 marzo, nos volvimos y se fue suspendiendo todo.

Ahora el plan es seguir con la obra en Buenos Aires hasta marzo, hacer una gira nacional y también internacional con la posibilidad de ir a Paraguay, Uruguay, quizás a España. Es una obra que no se vio, no se conoce. Se hizo una película en Alemania y pasó inadvertida, y esta es su única versión teatral.

-T: ¿Sos productor también, no?

-G.H.: Sí, es una obra que me habían ofrecido en 2014, se la llevé a (Javier) Faroni con Luciano (Castro), construimos el elenco y ahí empezamos. Tomó la dirección Juan Branca, que es la primera vez que dirige en calle Corrientes. La producción artística, en este momento que Luciano, se bajó es mía pero hay algo muy democrático, todos decidimos, hacemos, no podría hacerlo solo.

-T:¿Qué te aportó el programa de radio al momento de escribir?

-G.H.: Lecturas. Soy una persona que escribe leyendo, la primera etapa de escritura es hacer un acopio de lecturas y construir esa familia literaria con respecto a un camino, en este caso era lo metaliterario. A uno de los programas vino Guillermo Martínez y nos quedamos hablando de metaliteratura y me hizo conocer a Edith Wharton, que es la discípula de Henry James. Él tiene para mí una de las grandes novelas cortas que es "La lección del maestro" y también es atractiva su figura más allá de su narrativa. Hay algo de ese paralelismo entre ficción y realidad con Wharton que me parecía muy atractivo. Me compré "Siete cuentos" y hay uno que se llama "Tragedia de la musa" que fue fuente de inspiración para el personaje de Mariela. Ese cuento es cómo vive la musa inspiradora ese rol. Esas cosas pasaron a partir del programa. Además me considero un lector que está en construcción y hubo mucho aprendizaje y cholulismo literario. Con Ana (Correa) decimos que el programa es un burbuja literaria. Nos complementamos: ella va por un lado más humano y yo voy por la cocina literaria, la construcción de esa literatura.

