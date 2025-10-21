Reparto de "Gen V", temporada 2: elenco y quiénes son los actores de la serie de Prime Video

"Gen V", elenco de la segunda temporada.

El 17 de septiembre de 2025, se estrenó en Prime Video la segunda temporada de Gen V, el spin-off de la serie The Boys que explora la vida de jóvenes con superpoderes en la Universidad Godolkin. Esta nueva entrega profundiza en la lucha por el poder dentro del campus, donde los estudiantes enfrentan no solo sus habilidades, sino también las manipulaciones de figuras como el nuevo decano, Cipher.

La trama sigue a Marie Moreau, una joven con la capacidad de controlar y manipular la sangre, quien busca descubrir la verdad detrás de su conexión con el misterioso Proyecto Odessa. A lo largo de la temporada, se revelan secretos oscuros sobre la universidad y sus líderes, llevando a los protagonistas a cuestionar sus lealtades y enfrentarse a desafíos que pondrán a prueba sus límites.

Elenco de "Gen V" segunda temporada

Jaz Sinclair como Marie Moreau: la protagonista con habilidades hemokinéticas que busca desentrañar los misterios de su pasado.

Lizze Broadway como Emma Meyer: una estudiante con poderes relacionados a la elasticidad, que enfrenta dilemas personales mientras navega por la vida universitaria.

Maddie Phillips como Cate Dunlap: una joven con habilidades telepáticas y de manipulación emocional, que juega un papel crucial en las dinámicas del grupo.

Derek Luhv y London Thor como Jordan Li: personaje con la capacidad de poseer cuerpos, interpretado por dos actores diferentes, lo cual refleja la dualidad de su poder.

Asa Germann como Sam Riordan: un estudiante con habilidades relacionadas con la manipulación de la gravedad, que se ve atrapado en las intrigas del campus.

Hamish Linklater es Doug Brightbill, conocido también como Cipher: el enigmático decano de Godolkin, cuya verdadera identidad y motivaciones se revelan a lo largo de la temporada.

Sean Patrick Thomas como Polarity: un profesor influyente de la universidad y ex superhéroe. Es un veterano que enseña control y disciplina a los estudiantes, aunque oculta una creciente inestabilidad mental y una ambición política.

Esta temporada ha sido aclamada por su capacidad para expandir el universo de The Boys, introduciendo nuevos personajes y profundizando en las complejidades de los ya conocidos. Con giros inesperados y una narrativa que mantiene al espectador al borde de su asiento, Gen V demuestra porque es una pieza esencial en la franquicia.

Esta segunda temporada de Gen V ofrece una mirada intrigante a un mundo donde los héroes no siempre son lo que parecen.