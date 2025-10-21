Escena de la película "Culpa Nuestra".

La historia de Noah y Nick llega a su punto final con Culpa Nuestra, la tercera y última parte de la saga romántica basada en los libros de Mercedes Ron. Estrenada el 16 de octubre en Prime Video, la película marca el cierre de una de las trilogías juveniles más populares del streaming, tras Culpa Mía (2023) y Culpa Tuya (2024).

La trama de la tercera entrega transcurre cuatro años después de los hechos que separaron a los protagonistas. Noah (Nicole Wallace) ha logrado construir una vida independiente y sólida, mientras Nick (Gabriel Guevara) intenta hacerse cargo de los negocios familiares y del peso de sus decisiones. El reencuentro entre ambos sucede durante la boda de sus amigos Jenna y Lion, donde la tensión, el deseo y los resentimientos no tardan en resurgir.

Aunque ambos intentan convencerse de que el pasado quedó atrás, el amor entre ellos sigue vivo. Entre miradas contenidas, reproches y nuevas tentaciones, deberán decidir si el perdón puede más que el orgullo. Con una estética cuidada y una narración que combina el drama romántico con escenas de alta carga emocional, Culpa Nuestra cierra el ciclo de manera más madura, muestra la evolución de sus personajes principales.

Elenco principal: quién es quién en “Culpa Nuestra”

Nicole Wallace es Noah Morgan. La actriz española vuelve a interpretar a la protagonista femenina de la saga. Noah es inteligente, independiente y más segura de sí misma que en las entregas anteriores. Wallace muestra una interpretación más contenida, centrada en la fortaleza emocional y el aprendizaje que su personaje alcanza después de años de distancia y autodescubrimiento.

Nicole Wallace, como Noah.

Gabriel Guevara es Nick Leister. El actor da vida al carismático y complejo Nick, el eterno amor de Noah. En esta tercera entrega, Guevara muestra el costado más vulnerable de su personaje, enfrentado a sus errores y al desafío de pedir perdón. Su actuación transmite la dualidad entre orgullo y arrepentimiento.

Gabriel Guevara, como Nick.

Eva Ruiz como Jenna. Amiga cercana del grupo, cuyo casamiento con Lion sirve de punto de reunión para los protagonistas. Jenna ha ido evolucionando desde los primeros filmes, creciendo como personaje y teniendo mayor presencia emocional en esta parte final de la saga.

Eva Ruiz, como Jenna

Marta Hazas es Ella. Interpreta a la madre de Noah, figura clave en el desarrollo emocional de la protagonista. Su presencia aporta madurez y consejo en una trama dominada por el fuego juvenil.

Marta Hazas, como Rafaella.

Víctor Varona es Lion. El mejor amigo de Nick y uno de los puntos de equilibrio en la historia. En esta entrega, su boda es el detonante del reencuentro entre los protagonistas.

Víctor Varona, como Lion.

Gabriela Andrada como Sofía Zabala. Es un personaje que ya aparece en Culpa Tuya y vuelve para Culpa Nuestra. En la saga, Sofía es una de las terceras personas en discordia, implicada directamente (o indirectamente) en los conflictos entre Nick y Noah.

Gabriela Andrada, como Sofía.

Iván Sánchez es William Leister. Padre de Nick y figura imponente en la trama familiar. Representa las presiones y expectativas que Nick intenta superar, reflejando el peso del legado y la culpa heredada.

Iván Sánchez, como Simón.

Con un elenco que creció junto a sus personajes durante las tres películas que presentaron, Culpa Nuestra se despide con un tono mucho más adulto, sella una historia que marcó a toda una generación de espectadores y concluye una trama muy intrigante.