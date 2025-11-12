¿Habrá temporada 3 de "Maxton Hall", la serie de Prime Video?

"Maxton Hall" anuncia su tercera temporada.

La exitosa serie juvenil germano-británica Maxton Hall, basada en la trilogía de novelas de Mona Kasten, ha confirmado oficialmente que habrá temporada 3 en Prime Video. La historia se centra en Ruby Bell (interpretada por Harriet Herbig‑Matten), una joven que consigue una beca para estudiar en el elitista internado británico Maxton Hall. Allí debe navegar conflictos sociales, privilegio, secretos del colegio y una intensa relación con James Beaufort (interpretado por Damian Hardung), el heredero millonario de la escuela. La primera temporada adapta el primer libro Save Me, mientras que la segunda (estrenada el 7 de noviembre de 2025) adapta Save You y ahonda en duelos, rupturas y crecimiento personal.

Qué viene en la tercera temporada de Maxton Hall

Para la tercera temporada se ha anunciado que se basará en el tercer y último libro de la trilogía: Save Us.

Entre los miembros del reparto principal están Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell; Damian Hardung como James Beaufort; Sonja Weißer como Lydia Beaufort (hermana de James); Fedja van Huêt como Mortimer Beaufort (padre de James); Runa Greiner como Ember, amiga de Ruby. Y otros personajes secundarios que enriquecen el internado y su mundo.

La serie está disponible en la plataforma Prime Video, que publicó la renovación de la tercera temporada el 9 de junio de 2025, meses antes del estreno de la segunda.

Maxton Hall renueva para una tercera temporada.

¿Cuándo se espera la temporada?

Aunque la tercera temporada ya está confirmada, no hay aún una fecha oficial de estreno. La prensa especializada estima que podría llegar a finales de 2026, basándose en el ritmo de producción de las temporadas anteriores. La renovación anticipada demuestra que Prime Video confía en el éxito de la saga y posiblemente esté planeando mantener el interés de la audiencia durante este arco final.

En la primera temporada, Ruby Bell ingresa al exclusivo internado, convive con hijos de la élite británica. Allí se cruza con James Beaufort, quien está acostumbrado a salirse con la suya. Lo que comienza como una enemistad se convierte poco a poco en una atracción profunda, marcada por las diferencias de clase, los secretos familiares y la presión social del entorno. Ruby descubre que detrás del carácter altivo de James hay un muchacho herido por las exigencias de su familia y la falta de afecto, mientras él encuentra en ella a alguien que lo desafía y lo comprende.

La segunda temporada, basada en Save You, lleva la historia a un terreno más oscuro. Tras una tragedia familiar: la muerte de la madre de James, él se distancia de Ruby y cae en una etapa de autodestrucción. Ruby intenta seguir adelante, pero no logra olvidar lo que vivieron. Mientras James busca redimirse y recuperar su confianza, el poder y las apariencias del mundo Beaufort amenazan con separarlos otra vez. La temporada cierra con un reencuentro emocional y la promesa de que su historia aún no ha terminado.