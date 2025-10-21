Gen V: cuántos capítulos tiene la temporada 2 de la serie de Prime Video

"Gen V", temporada 2 disponible en Prime Video.

Desde su estreno en 2023, Gen V se posiciona como uno de los spin-offs más audaces de The Boys, un universo disponible en Prime Video. Ambientada en la Universidad Godolkin, una escuela de “superhéroes en formación”, la serie sigue a un grupo de jóvenes con poderes que compiten no solo por escalar posiciones dentro del campus, sino por lidiar con el lado más oscuro de ser “supe”: moralidad, experimentos encubiertos, ambiciones corporativas y el peso de saber que sus habilidades derivan del Compuesto V.

En su primera temporada, Gen V exploró los secretos dentro de Godolkin, el uso de los estudiantes como sujetos de pruebas y las tensiones entre humanos y “supes”. Para la segunda temporada, la trama se entrelaza más directamente con los eventos de The Boys: con Homelander ejerciendo un poder autoritario sobre los Estados Unidos y Godolkin adoptando una postura más militarizada, Marie Moreau y sus compañeros regresan al campus para confrontar un nuevo decano llamado Cipher, mientras descubren un programa que podría redefinir la guerra entre humanos y superpoderosos.

Capítulos de la temporada 2 de "Gen V"

La segunda temporada se estrenó el 17 de septiembre de 2025 en Prime Video. En ese día se lanzaron los tres primeros episodios de manera simultánea, y luego los episodios restantes se emitirán de forma semanal todos los miércoles hasta el 22 de octubre de 2025, cuando se espera el episodio final.

La temporada 2 cuenta con ocho episodios en total, igual que en la primera temporada. Según la ficha oficial de Prime Video, los primeros capítulos tienen una duración de 45 minutos (por ejemplo, el episodio 2 figura como “45 min”) , y en promedio, el resto de los episodios oscilan entre 39 y 59 minutos en general.

El episodio final de esta segunda temporada de Gen V tiene potencial para ser un clímax cargado: confrontación directa con el villano real Godolkin, sacrificios o momentos límite de Marie, rebelión en Godolkin, y un puente hacia The Boys. Dado que esta temporada fue pensada para conectar con el final de The Boys, es casi seguro que veremos conexiones narrativas importantes: personajes cruzados, implicancias globales y posiblemente la consagración del papel de Marie como figura central en la guerra entre supes y humanos.

Escena de la segunda temporada de "Gen V".

¿Y la tercera temporada de "Gen V"?

Hasta ahora, no hay confirmación oficial de que Gen V tenga una tercera temporada. Sin embargo, los responsables creativos han dejado la puerta abierta. La showrunner Michele Fazekas ha comentado que “hay cualquier número de maneras de hacer una tercera temporada”, aunque puntualiza que la misión actual era “lanzar hacia The Boys”. Por su parte, Eric Kripke ha expresado que hay planes y entusiasmo para una siguiente temporada, siempre que los índices de audiencia de la temporada 2 lo justifiquen.