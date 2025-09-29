Lo nuevo en el catálogo de Prime Video.

El mes de octubre promete acción, suspenso y reinvenciones dramáticas en Prime Video. Con una mezcla de estrenos cinematográficos y ficciones originales, la plataforma acelera el ritmo para cerrar el año con lanzamientos que apuntan a captar tanto al público masivo como al espectador más exigente. Te compartimos varios de los estrenos destacados y un calendario completo con fechas para armar tu propia maratón.

Elenco de la nueva serie "Zoomers" que llega a Prime Video.

Estrenos destacados en Prime Video en octubre 2025

Juego sucio (1 de octubre). Este thriller de acción, protagonizado por Mark Wahlberg y bajo la dirección de Shane Black, propone un gran golpe contra la mafia neoyorquina. Un ladrón experto y su grupo planean un atraco que se complica al toparse con fuerzas criminales más grandes de lo que imaginaban.

Se requiere mantenimiento (8 de octubre 2025). En esta comedia romántica con tintes dramáticos, Charlie dirige un taller mecánico dirigido por mujeres y ve cómo su negocio se ve amenazado cuando un competidor corporativo se instala cerca. Lo curioso: recurre a alguien en línea con quien establece una relación emocional, sin saber que podría tratarse de su rival.

Hedda (29 de octubre). Una reinterpretación contemporánea de la clásica obra de Henrik Ibsen. En esta versión moderna, Hedda (interpretada por Tessa Thompson) vive dividida entre el peso de un amor pasado y una vida presente que la sofoca. Lo que parecía una velada normal desencadena tensiones profundas, manipulaciones y pasiones ocultas.

Zoomers (3 de octubre). La trama gira en torno a Javi, un chico de 18 años que inicia su vida universitaria en un colegio de Salamanca. Allí deberá enfrentar retos muy típicos de la generación centennial: forjar amistades, vivir situaciones incómodas y explorar su identidad en una época caracterizada por crisis globales.

Además, octubre verá también el debut de la serie Lazarus (23 de octubre), un thriller psicológico con giros que promete mucha tensión. En la historia, un psicólogo forense regresa a su ciudad natal tras la muerte de su padre y empieza a destapar oscuros secretos del pasado, incluidos crímenes sin resolver.

Uno a uno los estrenos en Prime Video