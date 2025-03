Miley Cyrus, Robert Downey Jr, Andrew Garfield y más: uno por uno, los presentadores de los Premios Oscar 2025

Quiénes son los presentadores de los Premios Oscar 2025.

Los Premios Oscar es de los eventos más históricos de la industria del cine a nivel internacional y su edición 2025 comenzó a las 20 del domingo 2 de marzo con la transmisión a cargo de TNT y HBO Max. Uno por uno, quiénes serán los presentadores encargados de anunciar a los ganadores de los galardones con Miley Cyrus, Robert Downey Jr. y Andrew Garfield entre los artistas más codiciados que tendrán ese rol.

La 97° edición de los Premios Oscar está llevándose a cabo en el Teatro Dolby de los Ángeles con el comediante Conan O'Brien como el anfitrión del evento. Como sucede todos los años, la Academia de Hollywood anunció la lista de presentadores y el número asciende a 30 artistas de renombre dentro del mundo de Hollywood. Miley Cyrus, Robert Downey Jr., Andrew Garfield, Cillian Murphy, Penélope Cruz, entre otras, son las figuras destacadas que se harán cargo de anunciar a los ganadores y cada uno tendrá una categoría asignada que presentar.

La ceremonia de los Premios Oscar 2025 comenzó a las 20 horas del domingo 2 de marzo.

Por ejemplo, Cillian Murphy dará el Oscar a "Mejor Actor"; Emma Stone el de "Mejor Actriz"; Robert Downey Jr. el de "Mejor Actor de Reparto"; y Da’Vine Joy Randolph el de "Mejor Actriz de Reparto". Cabe resaltar que Emilia Pérez es la película con más nominaciones con un total de 13. La siguen The Brutalist y Wicked, con 10 -esta última tiene al argentino Pablo Helman como supervisor de efectos especiales-; A Complete Unknown y Cónclave, con 8; y Anora, con 6.

El listado completo de presentadores de los Premios Oscar 2025

Dave Bautista

Gal Gadot

Andrew Garfield

Samuel L. Jackson

Margaret Qualley

Alba Rohrwacher

Zoe Saldaña

Rachel Zegler

Penélope Cruz

Ana de Armas

Miley Cyrus

Oprah Winfrey

Cillian Murphy

Emma Stone

Robert Downey Jr.

Da’Vine Joy Randolph

Joe Alwyn

Halle Berry

Sterling K. Brown

Willem Dafoe

Lily-Rose Depp

Elle Fanning

Whoopi Goldberg

Selena Gomez

Goldie Hawn

Scarlett Johansson

John Lithgow

Connie Nielsen

Amy Poehler

June Squibb

Ben Stiller

Bowen Yang

De qué trata "El Jockey", la película argentina que quedó fuera de los Oscar 2025

El próximo 2 de marzo se realiza la 97° edición de los Premios Oscar y lamentablemente Argentina quedó fuera de las producciones nominadas. El Jockey, que era la película argentina elegida para los Oscar 2025, no logró pasar a la primera lista de 15 producciones preseleccionadas por la Academia de Hollywood.

El Jockey, dirigida por Luis Ortega, era la nueva producción que traía esperanzas de ganar el galardón de mejor película internacional, la última nominación al Oscar fue la de Argentina, 1985 en 2023. Sin embargo, el país vuelve a quedar fuera de competencia por segundo año consecutivo.

En la categoría internacional no sólo quedó fuera de la competencia la película argentina, sino que también ocurrió lo mismo con las representantes de Chile con El lugar de la otra, de Maite Alberdi, y de México con Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Quedó en esta primera etapa de selección un solo representante latinoamericano, el film brasileño I’m Still Here (Ainda Estou Aquí), de Walter Salles, mencionado desde el comienzo de la temporada de premios como uno de los más firmes candidatos para conquistar el Oscar internacional.

Si bien El Jockey quedó fuera de los Oscar, no quedó fuera de todos los premios de la industria y alcanzó cuatro de los galardones más importantes del Festival de Cine de La Habana: mejor director (Ortega), actor (Nahuel Pérez Biscayart), actriz (Ursula Corberó) y dirección de arte.