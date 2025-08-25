La IA armó una variada lista con las películas y series a ver sin falta este año.

En la era del streaming, la abundancia de opciones para ver puede ser un problema, por lo que elegir qué ver en las plataformas audiovisuales se convierte en un desafío. Para intentar resolver esa situación, la Inteligencia artificial se convirtió en una herramienta para reproducir las mejores películas y series para disfrutar antes de que termine el año.

La lista que armó la IA es variada y abarca todos los gustos, con títulos que se estrenaron en el cine y ya están disponibles en los catálogos de las aplicaciones más populares como Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Disney +. A continuación, detallamos el repaso de las recomendadas para ver antes de que termine este año 2025.

Películas recomendadas por la IA

Duna: parte dos

Esta es la esperada secuela de la épica saga que protagonizan Timothée Chalamet y Zendaya. En esta entrega, seguimos a Paul Atreides en su camino hacia la venganza, mientras toma decisiones inesperadas que lo llevan a liderar una guerra en Arrakis. Una película que combina paisajes impresionantes, una narrativa compleja y un despliegue de acción sin igual.

Joker: Folie à Deux

La secuela del aclamado film trae de vuelta a Arthur Fleck y nos sumerge en un thriller psicológico aún más oscuro y retorcido. La gran novedad es la incorporación de Harley Quinn interpretada por Lady Gaga. El film no solo explora el drama de su relación, sino que también sorprende con números musicales que le dan un giro único a la historia del "Príncipe Payaso del Crimen".

Intensa-Mente 2

Este éxito animado de Pixar explora la mente de Riley, ahora una adolescente. Las emociones originales, como Alegría y Tristeza, se enfrentan a nuevos inquilinos en el cuartel general: Ansiedad, Envidia y Vergüenza. Es una historia conmovedora que nos ayuda a entender el papel fundamental que cumplen todas nuestras emociones, incluso las más difíciles.

La película animada Intensamente 2 se consagró entre las más destacadas del año.

Deadpool y Wolverine

El antihéroe más irreverente de Marvel regresa para unirse al icónico mutante de las garras, Wolverine, en una película llena de acción, violencia y el inconfundible humor negro que caracteriza a Deadpool. Una propuesta que rompe constantemente la cuarta pared y se burla del universo de superhéroes, garantizando risas y adrenalina a partes iguales.

Las series recomendadas por la IA

The Last of Us: temporada 2

Basada en el segundo juego de la franquicia, esta temporada retoma la historia de Ellie y su relación con nuevos personajes en un mundo post-apocalíptico devastado por el hongo Cordyceps. La serie profundiza en el drama, la acción y los dilemas morales que definen a sus protagonistas, manteniendo la calidad y la tensión que la convirtieron en un fenómeno global.

Stranger Things 5

Esta temporada marca el cierre épico de la serie que definió a una generación. Eleven y sus amigos se enfrentan a su última y más peligrosa batalla contra el malvado Vecna y el misterioso Upside Down. Es un final que promete resolver todos los cabos sueltos y ofrecer una despedida inolvidable para los personajes que hemos acompañado desde el inicio.

La Casa del Dragón: temporada 2

El esperado regreso a Westeros nos sumerge en la cruenta guerra civil de los Targaryen, conocida como la "Danza de los Dragones". Esta temporada está llena de traiciones, luchas sangrientas y, por supuesto, el impresionante espectáculo de los dragones en combate. Un drama épico que expande el universo de Game of Thrones con la misma intensidad.

Merlina: temporada 2

El humor sarcástico y el estilo gótico de Merlina Addams vuelven con nuevos misterios en la Academia Nunca Más. La nueva temporada trae más criaturas, romances inesperados y el encanto oscuro que hizo de la serie un éxito instantáneo. Una propuesta perfecta para quienes disfrutan de las historias sobrenaturales con un toque de comedia negra.