A más de una década de su estreno, El Conjuro de 2013 volvió a ganar espacio en el Top 10 de HBO Max.

A más de una década de su estreno y en la antesala de la cuarta entrega bajo la leyenda "Últimos ritos", una de las películas de terror más aclamada por el público a nivel internacional, volvió a ganar espacio en el Top 10 de HBO Max este 2025.

Bajo la dirección de James Wan y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la cinta narra las investigaciones de la pareja estadounidense de Ed y Lorraine Warren, conocidos por sus abordajes en fenómenos paranormales y demonólogos.

Entre las buenas críticas que supo cosechar, la película de 2013 se destacó por haber logrado recuperar el espíritu del cine de terror de los 70, como El Exorcista o Terror en Amityville, aunque con un enfoque más sobrio y elegante.

En el portal de reseñas Rotten Tomatoes tiene alrededor de 86% de aprobación, mientras que para Metacritic, el sendero positivo se alza en 68/100.

Estrenada en julio de 2013 en Estados Unidos y un mes después en Latinoamérica, El Conjuro volvió a meterse este 2025 en el Top 10 de las películas más vistas en la plataforma de streaming de HBO Max.

Su posicionamiento se afianza en antesala del estreno de El conjuro: 4 Últimos ritos, lo que demuestra que la saga sigue más viva que nunca.

Dirigida por James Wan, la historia se centra en una familia que se muda a una vieja casa de campo en Rhode Island y pronto comienza a sufrir fenómenos sobrenaturales. Al pedir ayuda a los Warren, descubren que la casa está marcada por una presencia demoníaca muy poderosa.

El Conjuro fue un verdadero éxito de taquilla: con un presupuesto de unos 20 millones de dólares, recaudó más de 320 millones en todo el mundo.

La película se destaca por su atmósfera clásica de terror, el uso eficaz del suspenso y las actuaciones sólidas de Vera Farmiga y Patrick Wilson. Aunque recurre a algunos clichés del género, está considerada una de las mejores películas de terror de los últimos años y dio origen al exitoso “Universo Conjuro”.

