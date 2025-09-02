El Conjuro 4, últimos ritos: cómo ver en orden cronológico las películas

El Conjuro 4: últimos ritos

La película más esperada del universo cinematográfico de "El Conjuro" para este año es El Conjuro 4: últimos ritos, pronta a estrenar en cines. Para aquellos fanáticos que gustan de estar inmersos en esta oscura y terrorífica historia, les dejamos una guía especializada de cómo ver todas las películas en orden cronológico.

La saga de terror está compuesta por nueve películas que se dividen en tres líneas narrativas diferentes. Una primera que sigue a los hermanos Warren en su historia, le sigue la parte que se centra en Annabelle, la muñeca poseída, y por último, la exploración de los orígenes del demonio Valak.

¿Cómo ver las películas de El Conjuro en orden?

La Monja (2018) - año 1952: En un convento en Rumanía, un sacerdote y una novicia son enviados para investigar el suicidio de una monja. Descubren que la entidad demoníaca Valak está detrás de los sucesos oscuros que acechan el lugar. Annabelle: La Creación (2017) - año 1955: Un fabricante de muñecas y su esposa reciben en su hogar a varias huérfanas, pero una de ellas, poseída por una entidad maligna, desata una serie de eventos aterradores.

La Monja 2 (2023) - año 1956: Una monja superviviente regresa a Francia para enfrentar nuevamente a Valak, quien ha comenzado a poseer a nuevos individuos en la región. Annabelle (2014) - año 1967: La muñeca Annabelle, poseída por un espíritu maligno, comienza a aterrorizar a una joven pareja, llevando el mal a su hogar y afectando a su hija recién nacida. El Conjuro (2013) - año 1971: Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren son llamados para ayudar a una familia que experimenta fenómenos extraños en su casa en Rhode Island. Annabelle 3: viene a casa (2019) - año 1972: Tras ser asegurada en el museo de los Warren, la muñeca Annabelle desata el caos en la casa de los investigadores, afectando a su hija Judy y a sus amigos. El Conjuro 2 (2016) - año 1977: Los Warren viajan a Inglaterra para investigar el caso de Enfield, donde una niña parece estar poseída por una entidad demoníaca. El Conjuro: El diablo me obligó a hacerlo (2021) - años '80: Basada en un caso real, los Warren investigan el asesinato de una familia en el que el acusado alegó estar poseído por un demonio. El conjuro: Últimos ritos (2025) - años '80: Los Warren enfrentan su caso más aterrador. Investigan una serie de fenómenos paranormales en una pequeña comunidad para marcar el cierre de la saga principal de El Conjuro. Está programada para estrenarse el 5 de septiembre de 2025.

La maldición de la llorona (2019) - año 1973: aunque esta historia no está directamente relacionada con los Warren, la película presenta al sacerdote Pérez, quien ya había aparecido en Annabelle, conectando ambos universos.

La mayoría de estas películas están disponibles en diversas plataformas de streaming y servicios de alquiler digital como Amazon Prime Video, HBO Max y Apple TV. Es posible que algunas también estén disponibles en cines.