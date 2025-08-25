¿Quién es Valak en la película de "El Conjuro"?

El Conjuro es una de las sagas más exitosas del cine de terror contemporáneo y se prepara para el estreno de su cuarta entrega, El Conjuro 4: El Último Rito. Inspiradas en los casos paranormales reales que investigaron Ed y Lorraine Warren, estas películas mezclan suspenso, fe y horror sobrenatural, creando un universo que ya cuenta con múltiples entregas y spin-offs como Annabelle y La Monja.

Entre los personajes más aterradores del universo se encuentra Valak, cuya presencia marcó un antes y un después en la franquicia. Muchos espectadores se preguntan quién es Valak en El Conjuro y por qué se convirtió en uno de los villanos más icónicos del cine de terror reciente.

¿Quién es Valak en El Conjuro?

Valak, también conocido como "La Monja", es un demonio extremadamente poderoso que aparece en varias películas del universo The Conjuring. Su forma más conocida es la de una monja demoníaca, una manifestación creada para burlarse de la fe de sus enemigos y al mismo tiempo ocultarse entre ellos.

Valak es "La Monja" en el universo de "El Conjuro".

Este ser tiene un vínculo especial con Lorraine Warren, a quien atormenta constantemente debido a su fuerte conexión espiritual. La primera vez que se reveló su presencia fue en El Conjuro 2, donde se descubrió que era el verdadero responsable detrás de los fenómenos paranormales en la casa de los Hodgson, haciéndose pasar por el espíritu de un anciano llamado Bill Wilkins.

Valak también es el gran antagonista de La Monja y su secuela, donde se profundiza en su origen. Según la mitología de la saga, fue alguna vez un ángel, pero fue rechazado y enviado al infierno. Su carácter es sádico, frío y calculador, siempre jugando con sus víctimas antes de acabar con ellas. Interpretado por la actriz Bonnie Aarons en su forma de monja, se convirtió en una figura icónica y reconocible dentro del cine de terror.

¿Cuándo se estrena El Conjuro 4?

El Conjuro 4: El Último Rito se estrenará el 5 de septiembre de 2025 en cines de Argentina y a nivel mundial. El film sufrió retrasos debido a la huelga de actores en Hollywood, pero finalmente ya tiene fecha marcada en el calendario.

Según adelantaron sus productores, esta podría ser la última película de la saga principal, aunque todavía no se confirmó oficialmente si será el cierre definitivo de las historias de los Warren.

¿De qué trata El Conjuro 4?

El Conjuro 4: El Último Rito volverá a tener como protagonistas a Patrick Wilson y Vera Farmiga en los roles de Ed y Lorraine Warren. La historia se inspirará en un caso real conocido como el de la familia Smurl, cuyas hijas afirmaban ver figuras oscuras sobre sus camas.

Con un guion a cargo de David Leslie Johnson-McGoldrick y la producción de James Wan y Peter Safran, esta cuarta entrega buscará darle un final a la historia de los Warren.