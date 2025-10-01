De qué trata y reparto de "French Lover", la comedia romántica de Netflix: quiénes actúan en la película

"French Lover" (2025).

La nueva película francesa French Lover, estrenada el 26 de septiembre de 2025, es una comedia romántica que combina glamour, emociones y un toque de ironía. Está dirigida por Nina Rives, y la historia se centra en la improbable historia de amor entre Abel Camara, una superestrella del cine francés, y Marion, una camarera que lucha por mantener su vida a flote en la ciudad de París. La trama explora cómo dos mundos tan distintos pueden entrelazarse cuando el destino lo decide. La película está disponible para ver en Netflix.

Reparto principal y personajes de "French Lover"

Omar Sy, reconocido por sus papeles en Lupin y Intouchables, interpreta a Abel Camara, un actor carismático y exitoso que enfrenta una crisis personal tras una ruptura mediática. Su personaje encarna la imagen del galán que, a pesar de su fama, busca algo más allá de los flashes.

Omar Sy, como Abel Camara.

Sara Giraudeau, conocida por su participación en La Belle et la Bête, da vida a Marion, una mujer sencilla y decidida que, tras un doloroso divorcio, trabaja como camarera en un bar parisino. Su encuentro con Abel marca el inicio de una relación que desafía las expectativas sociales y personales.

Sara Giraudeau, como Marion

El elenco también incluye a Alban Ivanov como Sami, amigo cercano de Abel, y Pascale Arbillot como Camille, amiga de Marion. Ambos personajes aportan dinamismo y humor a la narrativa, reflejando las diferentes perspectivas sobre el amor y la fama.

La producción de "French Lover"

El rodaje de French Lover comenzó en mayo de 2024 en París, Francia, y finalizó en agosto del mismo año. La película fue producida por Zazi Films, Federation Studio France y Korokoro Productions, con la participación de Netflix como distribuidor.

La película se caracteriza por su estilo visual luminoso y elegante, capturando la esencia romántica de la capital francesa. La dirección de arte y la cinematografía contribuyen a crear un ambiente acogedor y sofisticado, que complementan la narrativa de la historia de amor.

Escena de "French Lover", disponible en Netflix.

Con una duración de 122 minutos, French Lover se inspira en los clásicos del cine como Notting Hill, pero con un toque distintivamente francés. La película ha sido elogiada por su guion ágil y las actuaciones de Sy y Giraudeau, quienes logran transmitir una química palpable en pantalla. Si buscás una historia de amor moderna con personajes entrañables y un escenario parisino encantador, French Lover es una opción ideal para una noche de cine.