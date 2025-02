Capitán América 4: final explicado de las escenas post créditos.

Este 13 de febrero llegó a los cines Capitán América 4, uno de los estrenos más esperados por los fans de Marvel Studios. Luego de una larga espera, que se extendió por la mítica huelga de Hollywood del 2023, la película que trae de regreso al superhéroe pero, esta vez, en la piel de Anthony Mackie como "Falcon", se convirtió en la protagonista de la taquilla mundial.

Una de las características principales de las películas de Marvel son sus escenas post créditos. Capitán América 4 no fue la excepción, por lo que muchos fans ya comenzaron a debatir en torno a las mismas. A continuación te las explicamos.

Las escenas post créditos de Capitán América 4 sugieren un futuro inquietante para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). En ella, Sam Wilson visita la prisión de la Balsa, donde se encuentra recluido Samuel Sterns, también conocido como el Líder. En esta misma instalación de máxima seguridad, también está encarcelado Thaddeus Ross en su versión de Hulk Rojo.

Las escenas post créditos de Capitán América 4 retoman los multiversos del MCU.

El momento clave de la escena ocurre cuando Sterns lanza una advertencia críptica a Sam: "¿Creen que son los únicos? ¿Creen que este es el único mundo? Veremos qué sucede cuando tengan que proteger este lugar de los demás". Si bien la frase puede parecer ambigua, se alinea con el desarrollo del multiverso dentro del MCU.

Desde Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el concepto de incursiones y universos alternativos ha sido una pieza central de la narrativa de Marvel. Esta escena refuerza la idea de que el camino que comenzó con Thanos y las Gemas del Infinito en la Saga del Infinito ahora se encamina hacia la gran amenaza del multiverso.

El comentario de Sterns puede interpretarse como una referencia directa a la próxima gran saga de Marvel: Avengers: Doomsday (2026) y Secret Wars (2027). En los cómics, Secret Wars (2015-2016) explora una incursión en la que múltiples realidades colisionan, llevando a la creación de Battleworld, un mundo donde varias versiones del universo Marvel coexisten tras la destrucción de sus respectivos mundos.

Aunque las escenas postcréditos de Capiitán América 4 no revelan detalles concretos, sugieren que el conflicto multiversal está cada vez más cerca y que los eventos de la película recién estrenada en cines tendrá un impacto clave en la nueva era del MCU.