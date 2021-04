Daniel Kaluuya se llevó el Oscar 2021 a Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya fue el primero de la noche de los premios Oscar en llevarse un galardón actoral: se ganó la estatuilla correspondiente a la terna de Mejor actor de reparto. Lo logró gracias a su trabajo en Judas y el Mesías Negro, un excelente drama sobre la historia del racismo y el activismo. El actor británico triunfó en una categoría que lo tenía como máximo favorito. Por este mismo papel, Kaluuya también se llevó el premio a Mejor actor de reparto en los Globo de Oro 2021.

Dirigida por Shaka King, Judas y el Mesías Negro es una recreación del proceso de infiltración que llevó a cabo el FBI en el Partido Pantera Negra para juntar información sobre el vicepresidente del mismo, Fred Hampton. El activista fue asesinado en 1969, en un momento en el que había logrado formar una organización política multicultural, llamada Rainbow Coalition, que reunía a las principales pandillas callejeras para poner fin a sus luchas entre ellos y trabajar por el cambio social.

En su discurso tras ganar el premio, el británico comenzó agradeciéndole a Dios, familia, amigos y compañeros de equipo, destinatarios usuales en esta clase de premiación. Pero entre sus agradecimientos se destacó la mención a Fred Hampton, del que resaltó su labor con la comunidad negra y otras, y también por enseñar sobre la importancia del "poder de la unión". Aunque también resultó particularmente gracioso cuando Kaluuya reconocía lo maravilloso e increíble de estar vivos. Hasta ahí todo normal pero de repente aseguró "es increíble, mi padres tuvieron sexo".

Rápidos de reflejos, la transmisión se enfocó en su madre y su hermana, que lo acompañaron a la gala. "Estoy muy feliz de estar vivo, así que voy a celebrar esta noche" siguió Kaluuya su discurso mientras la imagen mostraba a su hermana tapándose la cara y a su madre sin terminar de entender qué era lo que sucedía y por qué su hijo había hablado de ella teniendo sexo al recibir el mayor galardón al que aspiran los actores en el cine.

Para Daniel Kaluuya no es la primera vez en los premios Oscar, de los que ya había participado en la gala 2018, por su trabajo en otra película con temática racial: ¡Huye! Sin embargo, en aquella oportunidad la categoría era la de Mejor actor protagónico y no pudo llevarse la estatuilla, ya que el ganador fue Gary Oldman, por su increíble interpretación de Winston Churcill en La hora más oscura. Pero Kaluuya no debió esperar mucho para tener revancha y ya se llevó su primer Oscar.