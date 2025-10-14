Escena con el elenco de "Bahar".

Telefe prepara la llegada de Bahar, una novela turca que ya ha sido un fenómeno en su país y que promete generar expectativa entre el público argentino. Bahar es una producción de la empresa MF Yapım, que comenzó a emitirse en Turquía en febrero de 2024. Está escrita por Ayça Üzüm y dirigida por Neslihan Yesilyurt, con Demet Evgar como protagonista junto a Bugra Gülsoy y Mehmet Yilmaz Ak en roles centrales. También es una adaptación del drama surcoreano Doctor Cha.

La historia sigue a Bahar Özden Yavuzoğlu, una mujer que, tras dedicarse durante 20 años a su familia y abandonar su vocación profesional médica, se enfrenta a un diagnóstico grave que la obliga a replantearse su vida. Decide retomar su residencia médica, un camino complejo: debe trabajar junto a su esposo, que es el jefe de cirugía, y compartir guardias con su hijo, residente de primer año. Al mismo tiempo, la vuelta al ámbito hospitalario abre heridas del pasado, revela secretos familiares y pone a prueba las lealtades. Bahar se ve obligada a reconstruir su autoestima, enfrentar traiciones, y aprender nuevamente a soñar, ahora motivada por su salud y por quién quiere ser como persona.

¿Cuándo llega "Bahar" a Telefe?

Bahar ya está siendo promocionada por Telefe como parte de su programación de octubre de 2025. Sin embargo, no hay una fecha exacta confirmada aún ni un horario definido para su estreno en el canal argentino.

Según su distribuidora, la novela cuenta con 114 episodios, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Además, la novela turca también puede verse en HBO Max, aunque los capítulos son emitidos primero en la televisión turca y al día siguiente ya están en la plataforma.

Para este octubre de 2025, Telefe reordena su programación y por eso estrenará Bahar, que ya había sido promocionada meses atrás pero luego frenada. Con el cierre de La Voz Argentina y la llegada de MasterChef Celebrity el 14 de octubre, el canal apuesta a Bahar como su próximo gran estreno. Aunque ya circulan promos del salto de la ficción, aún no se confirmó el día exacto ni la franja horaria en la que se emitirá.

La novela, que originalmente se promocionó a fines de 2024 y comienzos de 2025, había quedado en segundo plano cuando Telefe optó por impulsar otras ficciones como Leyla o La Traición. Pero ahora vuelve al frente de sus estrategias de programación, con el objetivo de captar rating.