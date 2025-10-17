Reparto y de qué trata "Old Money" (Amor y Riqueza), la serie turca de Netflix de gran éxito para ver

El universo de las series turcas vuelve a brillar en Netflix con Old Money (Amor y Riqueza), una historia que mezcla elegancias, poder, amores entre mundos diferentes, contextos socioculturales y ambición. Estrenada en octubre de 2025, esta producción (cuyo título original es Enfes Bir Akşam) invita al espectador a sumergirse en los contrastes de la ciudad de Estambul, Turquía, donde el pasado aristocrático y el éxito moderno se enfrentan en un juego de emociones tan refinado como peligroso.
La trama gira en torno a Nihal Baydemir, una joven diseñadora que regresa a Turquía tras vivir en Francia, decidida a ayudar a su familia a superar una crisis financiera. Su camino se cruza con Osman Bulut, un empresario hecho a sí mismo que representa la nueva generación de millonarios, más pragmáticos y ambiciosos. Lo que comienza como un simple encargo profesional se transforma en una historia de encuentros y desencuentros, de pasión y resentimiento, donde las apariencias y los secretos familiares son tan valiosos como las fortunas que los rodean.
El equipo de "Old Money (Amor y Riqueza)"
Dirigida por Uluç Bayraktar (Ezel, Karadayı) y escrita por Meriç Acemi (Kiralık Aşk, Aşk 101), Old Money se destaca por su cuidada fotografía y su elegante ambientación, que retrata tanto la opulencia del viejo dinero como la crudeza del esfuerzo que lo desafía. A lo largo de ocho episodios, la serie mantiene un ritmo atrapante que combina el drama romántico con el suspenso emocional, evitando caer en fórmulas previsibles.
El elenco reúne a algunas de las figuras más queridas y talentosas de la televisión turca.
- Aslı Enver interpreta a Nihal, aportando sensibilidad y carisma a un personaje dividido entre la lealtad familiar y sus propios deseos.
- Engin Akyürek, en el papel de Osman, brilla con una actuación intensa, capaz de transmitir vulnerabilidad detrás del carácter fuerte del empresario.
- Serkan Altunorak actúa como Engin, el amigo de Nihal que guarda más de un secreto.
- Nur Fettahoğlu, que encarna a Leyla, una mujer sofisticada y ambiciosa que complica el destino de todos.
Ver Old Money (Amor y Riqueza) es una buena idea porque ofrece una historia contemporánea: una narración bien construida, actuaciones sólidas, paisajes deslumbrantes y una trama que aborda temas universales como el amor, la culpa y el poder. Además, su final deja a los espectadores con ganas de más, consolidándola como una de las apuestas más atractivas de Netflix para quienes disfrutan del romance con un toque de intriga y lujo.