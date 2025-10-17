Reparto y de qué trata "Old Money" (Amor y Riqueza), la serie turca de Netflix de gran éxito para ver

"Old Money (Amor y Riqueza)", disponible en Netflix.

El universo de las series turcas vuelve a brillar en Netflix con Old Money (Amor y Riqueza), una historia que mezcla elegancias, poder, amores entre mundos diferentes, contextos socioculturales y ambición. Estrenada en octubre de 2025, esta producción (cuyo título original es Enfes Bir Akşam) invita al espectador a sumergirse en los contrastes de la ciudad de Estambul, Turquía, donde el pasado aristocrático y el éxito moderno se enfrentan en un juego de emociones tan refinado como peligroso.

La trama gira en torno a Nihal Baydemir, una joven diseñadora que regresa a Turquía tras vivir en Francia, decidida a ayudar a su familia a superar una crisis financiera. Su camino se cruza con Osman Bulut, un empresario hecho a sí mismo que representa la nueva generación de millonarios, más pragmáticos y ambiciosos. Lo que comienza como un simple encargo profesional se transforma en una historia de encuentros y desencuentros, de pasión y resentimiento, donde las apariencias y los secretos familiares son tan valiosos como las fortunas que los rodean.

El equipo de "Old Money (Amor y Riqueza)"

Dirigida por Uluç Bayraktar (Ezel, Karadayı) y escrita por Meriç Acemi (Kiralık Aşk, Aşk 101), Old Money se destaca por su cuidada fotografía y su elegante ambientación, que retrata tanto la opulencia del viejo dinero como la crudeza del esfuerzo que lo desafía. A lo largo de ocho episodios, la serie mantiene un ritmo atrapante que combina el drama romántico con el suspenso emocional, evitando caer en fórmulas previsibles.

El elenco reúne a algunas de las figuras más queridas y talentosas de la televisión turca.

Aslı Enver interpreta a Nihal, aportando sensibilidad y carisma a un personaje dividido entre la lealtad familiar y sus propios deseos.

Asli Enver, como Nihal Baydemir.

Engin Akyürek, en el papel de Osman, brilla con una actuación intensa, capaz de transmitir vulnerabilidad detrás del carácter fuerte del empresario.

Engin Akyürek, como Osman Bulut.

Serkan Altunorak actúa como Engin, el amigo de Nihal que guarda más de un secreto.

Serkan Altunorak, como Engin.

Nur Fettahoğlu, que encarna a Leyla, una mujer sofisticada y ambiciosa que complica el destino de todos.

Nur Fettahoğlu, como Leyla

Ver Old Money (Amor y Riqueza) es una buena idea porque ofrece una historia contemporánea: una narración bien construida, actuaciones sólidas, paisajes deslumbrantes y una trama que aborda temas universales como el amor, la culpa y el poder. Además, su final deja a los espectadores con ganas de más, consolidándola como una de las apuestas más atractivas de Netflix para quienes disfrutan del romance con un toque de intriga y lujo.