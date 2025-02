Reparto de "Vinagre de Manzana": quiénes actúan en la serie de Netflix.

Netflix ha sumado un nuevo éxito a su catálogo con Vinagre de Manzana, una miniserie australiana que se ha convertido en una de las producciones más populares de lo que va del 2025.

Inspirada en hechos reales y basada en el libro "The Woman Who Fooled the World" de Beau Donelly y Nick Toscano, la serie explora el ascenso y la caída de dos influencers que promovían un estilo de vida saludable basado en mentiras. Para alcanzar este impacto en el público, la producción contó con un reparto de primer nivel que logró dar vida a la intensa trama de engaños y obsesión con la imagen.

¿Quiénes forman parte del reparto de Vinagre de Manzana?

Vinagre de Manzana, creada y escrita por Samantha Strauss y dirigida por Jeffrey Walker, cuenta con un reparto destacado que encarna a los personajes de esta historia de fraude y redes sociales. Las protagonistas son Kaitlyn Dever y Alycia Debnam-Carey, quienes interpretan a Belle Gibson y Milla Blake, respectivamente. Belle es una influencer que afirma haber superado el cáncer gracias a una vida saludable, mientras que Milla es una competidora dispuesta a todo para destacarse en el mismo nicho.

Vinagre de Manzana está protagonizada por un gran reparto.

Junto a ellas, Aisha Dee da vida a Chanelle, la mejor amiga de Milla que se involucra en el universo de Belle. Tilda Cobham-Hervey interpreta a Lucy, una mujer con cáncer que se deja influenciar por estos métodos cuestionables, mientras que Mark Coles Smith encarna a Justin, el esposo de Lucy, preocupado por la influencia de las influencers en la salud de su esposa. El reparto se completa con:

Ashley Zukerman como "Clive".

como "Clive". Susie Porter como "Tamara".

como "Tamara". Matt Nable como "Joe".

como "Joe". Dante Surace como "Apple Guest".

como "Apple Guest". Catherine McClements como "Julie".

como "Julie". Essie Davis como "Natalie".

como "Natalie". Chai Hansen como "Arlo".

como "Arlo". Richard Davies como "Sean".

como "Sean". Kieran Darcy-Smith como "Andrew Dal-Bello".

como "Andrew Dal-Bello". Doris Younane como "Dra. Chidiac".

como "Dra. Chidiac". Sibylla Budd como "Tara Brown".

como "Tara Brown". Jeremy Stanford como "Dr. Walsh".

¿Vinagre de Manzana está basada en hechos reales?

Sí, Vinagre de Manzana está basada en una historia real. La serie de Netflix se inspira en la vida de Belle Gibson, una influencer australiana que engañó a sus seguidores al afirmar que había curado un cáncer cerebral terminal mediante una alimentación saludable y cambios en su estilo de vida. A través de su presencia en redes sociales, una aplicación móvil y un libro de cocina titulado The Whole Pantry, promovió métodos de bienestar alternativos que, con el tiempo, se descubrieron como un fraude.