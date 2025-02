¿La serie "Vinagre de Manzana" de Netflix está basada en hechos reales?

Netflix sigue apostando por historias impactantes y basadas en hechos reales con Vinagre de manzana, su nueva miniserie que ha captado la atención de los espectadores en todo el mundo. La producción, creada por la guionista australiana Samantha Strauss y protagonizada por Kaitlyn Dever, aborda un caso que sacudió a las redes sociales y puso en evidencia el peligro de la desinformación.

A lo largo de seis episodios, la serie sigue la historia de una influencer que construyó un imperio basado en supuestos métodos naturales de curación, engañando a miles de personas. Más allá del drama personal de la protagonista, la miniserie explora el auge de las redes sociales y la manera en que figuras públicas pueden moldear la percepción de la realidad, afectando la vida de muchas personas. Pero, ¿está realmente basada en hechos reales?

¿Vinagre de manzana está basada en hechos reales?

Sí, Vinagre de manzana está basada en una historia real. La serie de Netflix se inspira en la vida de Belle Gibson, una influencer australiana que engañó a sus seguidores al afirmar que había curado un cáncer cerebral terminal mediante una alimentación saludable y cambios en su estilo de vida. A través de su presencia en redes sociales, una aplicación móvil y un libro de cocina titulado The Whole Pantry, promovió métodos de bienestar alternativos que, con el tiempo, se descubrieron como un fraude.

Vinagre de Manzana, la serie de Netflix, está basada en hechos reales.

Belle Gibson alcanzó la fama en la década del 2010 cuando aseguró que los médicos le habían diagnosticado un "cáncer cerebral maligno" y le habían dado solo unos meses de vida. Alegó que había rechazado los tratamientos médicos convencionales y que su recuperación se debía exclusivamente a la alimentación y a un enfoque holístico. Sin embargo, todo era una mentira.

El engaño se reveló en 2014, cuando los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano descubrieron la farsa y publicaron sus hallazgos en el libro The Woman Who Fooled the World, el cual sirvió de base para la serie de Netflix. Para entonces, Gibson ya contaba con más de 200 mil seguidores y había generado más de medio millón de dólares con su falso testimonio. En 2017, la justicia australiana la declaró culpable de fraude y la multó con 410 mil dólares australianos.

Reparto de Vinagre de manzana

Vinagre de manzana es una de las miniseries del momento en Netflix, y su éxito no hubiera sido tal si detrás de los personajes no habían grandes actores y actrices. A continuación te contamos quiénes forman parte del reparto: