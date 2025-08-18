Qué ver en Netflix: recomendaciones del lunes 18 al domingo 24 de agosto 2025

Entre estrenos internacionales y regresos exitosos, Netflix renueva su propuesta semanal

La plataforma de Netflix renueva semana a semana sus propuestas y se consolida como una de las opciones preferidas para disfrutar de series y películas en casa. Entre historias románticas, dramas de época, secuelas esperadas y producciones de acción, el catálogo ofrece títulos capaces de atraer a distintos públicos y estilos de consumo.

Mi año en Oxford

Una joven estadounidense logra ingresar a la prestigiosa Universidad de Oxford para cumplir su mayor sueño académico. En el camino se cruza con un encantador profesor que le roba el corazón, aunque detrás de él se esconde un secreto capaz de poner en riesgo todo lo que ha conseguido. Un relato que mezcla romance, ambición y dilemas personales.

Las guerreras k-pop

Las estrellas de la música Rumi, Mira y Zoey no solo dominan los escenarios con sus shows multitudinarios. Detrás de su faceta artística esconden poderes sobrenaturales que las obligan a enfrentar amenazas oscuras para proteger a sus fans. Una propuesta que combina acción fantástica, amistad y la intensidad del universo k-pop.

Happy Gilmore 2

El golfista más explosivo regresa al campo para demostrar que todavía tiene mucho por ofrecer. Adam Sandler retoma el personaje de Happy Gilmore, esta vez motivado por el deseo de su hija, en una historia que combina humor, deporte y segundas oportunidades. Una opción cargada de nostalgia y comedia.

Megamente

El carismático supervillano finalmente logra derrotar a su mayor enemigo, pero sus decisiones terminan creando un nuevo y poderoso adversario. Con su ingenio y ocurrencias, Megamente deberá enfrentar las consecuencias de sus actos en esta producción animada que mezcla humor, acción y un villano convertido en improbable héroe.

Gladiador II

La lucha en la arena del Coliseo vuelve a cobrar vida con una nueva generación marcada por el legado de un guerrero legendario. En medio de traiciones, violencia y un imperio en decadencia, un gladiador se enfrenta a los poderosos para abrirse camino en busca de justicia y venganza. Una propuesta épica y cargada de acción.

Merlina: temporada 2

La protagonista de la familia Addams atraviesa una crisis cuando sus poderes psíquicos comienzan a fallar. Para recuperarlos, deberá enfrentar desafíos que ponen en riesgo la vida de Enid, su inseparable amiga. Esta temporada profundiza en los dilemas emocionales de Merlina mientras se intensifica la trama sobrenatural.

Merlina: temporada 1

En sus inicios en la Academia Nunca Más, Merlina Addams demuestra su inteligencia y sarcasmo mientras se enfrenta a una serie de asesinatos misteriosos. Entre nuevos vínculos, tensiones familiares y enigmas oscuros, la joven se convierte en pieza clave de una historia que mezcla comedia negra, intriga y fantasía.

Indomable

En el Parque Nacional de Yosemite, la misteriosa muerte de una mujer lleva a un agente a investigar un terreno donde solo imperan las leyes de la naturaleza. Este thriller explora la tensión entre el instinto de supervivencia y los peligros de un entorno salvaje y hostil.

The Hunting Wives

Sophie deja atrás Nueva Inglaterra para instalarse en Texas, donde se ve atrapada en el círculo de influencia de una socialité adinerada. Allí descubre un grupo de amas de casa con oscuros secretos que pronto ponen en riesgo su vida. Un drama cargado de suspenso, intrigas y giros inesperados.

Leanne

Después de ser abandonada por su esposo, una mujer del sur de Estados Unidos encuentra en su familia el apoyo para reconstruir su vida. Con resiliencia y ternura, emprende un camino de segundas oportunidades en el que la unión familiar se convierte en la verdadera fuerza para salir adelante.