La conmovedora película española basada en hechos reales que llegará a Netflix

El maestro que prometió el mar

Netflix sumó nuevos títulos de series y películas en su catálogo. Hay producciones argentinas, como internacionales. Este último tiempo destacó una película española basada en una historia real y, que según los usuarios, conmueve hasta al más duro. Se trata de El maestro que prometió el mar.

Si bien aún no está disponible en Latinoamérica, se espera que llegue en los próximos meses. Dirigida por Patricia Font, la cinta fue nominada a cinco premios Goya en 2023. Para llegar al catálogo local, todo dependerá de si cumple con los directivos de Netflix España, y pueda convertirse en una de las más vistas.

Con guion de Albert Val, la película está basado en el libro "Desenterrando el silencio. Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar" del autor Francesc Escribano, quien también colaboró en la producción.

¿De qué se trata "El maestro que prometió el mar"?

El film presenta una estructura de narrativa dual, en la que confluyen dos tiempos: por un lado, el presente, en el que Ariadna, interpretada por Laia Costa, busca los restos de su bisabuelo desaparecido durante la Guerra Civil Española; por otro, el pasado, cuando Antoni Benaiges, encarnado por Enric Auquer, ejerce como maestro en 1935 en un pequeño pueblo de Burgos.

La película invita a reflexionar sobre la capacidad transformadora de la educación y sobre la importancia de rescatar la memoria de quienes fueron víctimas de la represión. El viaje interior de Ariadna conecta con el legado de un maestro que creía en la libertad, la creatividad y los sueños compartidos.

Con una duración de 105 minutos y diálogos en español y catalán, se trata de una propuesta narrativa y visual sólida, ideal para quienes buscan historias humanas con raíz histórica en el catálogo de Netflix.

La producción es una colaboración entre Minoría Absoluta, Lastor Media, Filmax, Mestres Films AIE, RTVE y TV3, con apoyo del ICAA e ICEC. El rodaje se realizó en diversos escenarios naturales de España, como Mura y Briviesca. La banda sonora fue compuesta por Natasha Arizu del Valle y la fotografía estuvo a cargo de David Valldepérez.

El montaje corresponde a Dani Arregui. La película fue estrenada en cines españoles el 10 de noviembre de 2023 y contó con participación en festivales como la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

¿Quién es Antoni Benaiges?

El relato reconstruye una experiencia de innovación educativa y compromiso social antes del estallido del conflicto bélico. Antoni Benaiges introdujo métodos pedagógicos radicales para la época, entre ellos el uso de imprentas en las aulas para que los niños crearan sus propios cuadernos.

Estos métodos inspiraron a los alumnos, pero también generaron tensiones con las autoridades locales influenciadas por el clero y las fuerzas conservadoras. El golpe de Estado interrumpe ese proyecto, y Benaiges desaparece. Décadas más tarde, la memoria de ese maestro resurge durante las exhumaciones de fosas comunes en Burgos.

La película recibió varias nominaciones a premios importantes. En los Goya fue postulada en cinco categorías, como mejor actor, actriz, guion adaptado, música original y vestuario. En los Premios Feroz también figuró con nominaciones por las actuaciones de Enric Auquer y Luisa Gavasa. La Academia del Cine Catalán reconoció la película con el Premio del Público en los Premios Gaudí.